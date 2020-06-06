كوكا على رأس قائمة أولمبياكوس لمواجهة باوك بالسوبر اليوناني

أعلن بيدو مارتينز المدير الفني لفريق أولمبياكوس المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري أحمد حسن كوكا ، قائمة فريقه استعدادا، لمواجهة باوك، ضمن منافسات مسابقة السوبر اليوناني.





وشهدت قائمة فريق أولمبياكوس لمواجهة باوك، تواجد الدولي المصري أحمد حسن كوكا، حسبما ذكرت الصحفة الرسمية للنادي اليوناني، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".





وكان أحمد حسن كوكا انضم إلى أولمبياكوس ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من نادي سبورتنج براجا البرتغالي.









وشارك أحمد حسن كوكا مع أولمبياكوس في 5 مباريات في مسابقة الدوري اليوناني هذا الموسم، سجل خلالها هدفين.





وتقام مسابقة السوبر اليوناني بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد في المدرجات.