في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السيسي.. عقيلة صالح: تركيا تدخلت بقوات كثيرة تتجاوز الـ 10 آلاف إرهابي

أكد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على مصلحة ليبيا وشعبها في مواجهة الإرهاب.









وقال صالح، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك المنعقد بقصر الاتحادية، إن الجيش الليبي عندما تحرك نحو العاصمة الليبية لم يتحرك لمواجهة الشعب الليبي ولكن لمواجهة الإرهابيين وجماعات الإرهاب، مؤكدًا أن الجيش عندما اقترب من تحرير العاصمة، جاء الدعم التركي لمساندة الإرهابيين، وبناء على النداءات المخلصة تراجع الجيش الليبي حتى يحقن دماء الليبيين.









وأضاف رئيس مجلس النواب الليبي أن الجيش الليبى تحرك من أجل محاربة الإرهابيين فى طرابلس، مشيرا إلى أن تركيا تدخلت بقوات كثيرة تتجاوز الـ 10 آلاف إرهابى ومرتزق من سوريا وتركيا.









وأوضح أن الوضع بعد التدخل التركى أصبح يحتاج إلى استعمال قوة أكثر من اللازم، وسيكون الضرر أكبر، متابعا أنه تمت الاستجابة إلى نداء الإخوة العرب، واتخاذ خطوة إلى الوراء وقف القتال قبول الهدنة، ولكن الطرف الآخر لم يلتزم.









وأكد أن المبادرة المقترحة عقب لقاء الرئيس السيسى بحضور المشير حفتر، صحيحة وتأتى فى إطار صالح الدولة الليبية، لافتا إلى أن الجيش الليبى مستمر فى محاربة الإرهاب فى جميع ربوع ليبيا من أجل توحيد المؤسسات.





وأشار إلى أنه جار الآن وضع دستور جديد للدولة الليبية، ومن ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، مؤكدا أن الدولة الليبية تتكون من 3 أقاليم وسوف تشارك جميعا، وسوف تكون ممثلة.











ودعا رئيس البرلمان الليبى، الأحزاب إلى المشاركة فى إعداد الدستور، والتعاون خلال هذه الفترة من أجل توحيد البلاد ومن ثم التنافس فى الانتخابات، وجدد شكره للدولة المصرية وما تقوم به من جهود فى البلاد.











من جانبه، توجه المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، بالشكر لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم الاستقرار في ليبيا ضد الا‘هاب.









وقال إن الأتراك يريدون احتلال ليبيا، مؤكدًا أن دعم المصريين لأشقائهم الليبيين ليس بجديد، مشيرا إلى أن التدخل التركي في ليبيا سيؤدي إلى استمرار الصراع أكثر في ليبيا.





وطالب حفتر، الرئيس السيسي بالتدخل لإيقاف تركيا عن نقل الأسلحة والذخيرة والإرهابيين إلى الأراضي الليبية، مؤكدًا أن تركيا ترعى الإرهاب فى العالم.









وأضاف أن التدخل التركى فى الصراع الليبي من شأنه أن يعزز من حالة الصراع الداخلى فى ظل إمداد حكومة الوفاق غير الدستورية بمزيد من الأسلحة والمرتزقة.









وأوضح "حفتر" أن تركيا ترعى الإرهاب أمام العالم وتقوم بنقل العناصر الإرهابية من مكان لآخر داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يزيد من تعقيد الأزمة الليبية.









وأشار إلى أن تركيا تريد حصار ليبيا ومصر من خلال الاتفاق الذي تم عمله مؤخرا للاستيلاء على الأراضى الليبية، مما أثر سلبا على وحدة استقرار ليبيا والأمن القومى المصرى.









وأعرب عن أمله أن يتم العمل على بذل جهود أكثر فعالية وعاجلة لإلزام تركيا بالتوقف التام التدخل فى الصراع الليبي، لافتا إلى أن المهاجرين الذين تقوم تركيا بنقلهم يمثلون خطرا كبيرا لا يقتصر فقط على أمن ليبيا، بل دول الجوار جميعا.









وتابع: "قريبا سيكون هناك حكومة وطنية، يضمن لها تشكيل لجنة يوافق عليها مجلس النواب الليبي".









وأشار إلى أن تلك الإجراءات سيكون سببها التوزيع العادل للثروة في ليبيا، موضحا أن أهداف ليبيا جاءت مشتركة مع أهداف مصر.









واستطرد: "نأمل الوصول إلى الاستقرار، وهو المطلب الأساسي للشعب الليبي".









وقال حفتر: "نأمل العمل على بذل جهود أكثر فعالية وعاجلة لإلزام تركيا بالتوقف التام التدخل فى الصراع الليبي"، لافتا إلى أن المهاجرين الذين تقوم تركيا بنقلهم يعدون خطرا كبيرا لا يقتصر فقط على أمن ليبيا، بل دول الجوار جميعا.







