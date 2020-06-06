AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تخفيض 50% على تذاكر الطيران للحالات الحرجة بالوادي الجديد

السبت 06/يونيو/2020 - 05:00 م
تخفيض 50% على تذاكر
تخفيض 50% على تذاكر الطيران للحالات الحرجة بالوادي الجديد
Advertisements
منصور ابوالعلمين
أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، فى بيان رسمى له ، عن إجراء تخفيض بنسبة 50% على قيمة تذاكر الطيران برحلات خطوط طيران المحافظة للحالات الحرجة وأصحاب الأمراض المزمنة وذلك فى إطار جهود المحافظة نحو تخفيف العبء على المواطنين فى ظل ما تمر به البلاد من إجراءات استثنائية بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد .

وكانت المحافظة أعلنت فى بيان رسمى لها الاسبوع الماضى، عن إعادة تشغيل رحلات الطيران الإقليمية بين الوادى الجديد والقاهرة.

وقيام رحلة طائرة الخدمات البترولية القاهرة / الخارجة يوم الأحد الموافق ٣١ مايو الماضى طبقًا للمواعيد المحددة سلفًا، في حالة حجز العدد المناسب لقيام الرحلة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا من قبل المحافظة والشركة حفاظًا على سلامة الركاب.

يذكر أن المحافظة أعلنت مطلع يناير الماضى عن مواعيد رحلات الطيران من مطار القاهرة إلى مطار الخارجة الجوي والعودة بواقع 3 رحلات أسبوعيا وذلك بعد إضافة رحلة ثالثة لتكون ايام التشغيل هي يوم الأحد رحلة شركة سياف من القاهرة إقلاع في الثامنة صباحا والعودة في الحادية عشر صباحا ورحلة يوم الإثنين شركة الخدمات البترولية إقلاع  من مطار القاهرة في الثامنة صباحا والعودة في الثالثة عصرا  ورحلة يوم الخميس على متن طائرة شركة الخدمات البترولية ورحلة يوم الخميس على طائرة نفس الشركة إقلاع في الثامنة صباحا من مطار القاهرة والعودة في العاشرة صباحا.
أقرأ أيضًا:

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإقلاع من القاهرة والهبوط فى مرسى علم.. الجدول الكامل للرحلات الاستثنائية لإعادة المصريين العالقين في 23 دولة.. اعرف المواعيد

محافظ الوادي الجديد يكلف بسرعة تطوير حديقة المطار بالخارجة

مطار القاهرة يستعد لاستقبال 300 مصري من العالقين في دبي

وصول طائرة المصريين العالقين في نيجيريا إلى مطار مرسى علم

وصول 85 مصريا من العالقين بالسعودية إلى القاهرة

بعد تقليل مدة العزل.. الفنادق تعلن تفاصيل استرداد العائدين لتكاليف الإقامة

ترشيحاتنا

من صندوق إعانات الطوارئ.. القوى العاملة: صرف 171 مليون جنيه لـ 162 ألف عامل في 1530 منشأة سياحية

نص ساعة بـ500 جنيه.. التحريات: شواذ الجيزة يستقطبون حديثي السن من الفيسبوك

وفاة مذيع سعودى شهير غرقا فى البحر.. تفاصيل

أيمن أشرف لاعب الأهلي يتعرض لحادث سيارة.. شاهد

التعليم تشرح نتيجة أولى و2 ثانوي وتهنئ الناجحين.. وتؤكد: الدور الثاني في سبتمبر

أنا معجبة بيك.. صابرين تغازل الفنان محمد عادل على الهواء.. فيديو

AdvertisementS

بينهن ريم البارودي.. الأعلى للإعلام يقرر منع 5 مذيعات من الظهور على الشاشة

إيطاليا صرحت رسميا باستعماله.. الصحة العالمية تواصل تجربة هيدروكسي لعلاج كورونا

بكود الطالب.. نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي الآن عبر هذا الرابط

المصل واللقاح: جزء كبير من مصابي كورونا بمصر يمرون بأعراض بسيطة.. والفيروس يفقد قدراته

لضبط المشهد..منع 5 مذيعات من الظهور الإعلامي لمدة عام

بعد استطلاع رأيه.. حسام عاشور يبدي موافقته على الانتقال لـ الزمالك

مع الإبقاء على الهيدروكسي.. وزيرة الصحة: سحب التاميفلو من البروتوكول العلاجي لمرضى كورونا

نص ساعة بـ500 جنيه.. التحريات: شواذ الجيزة يستقطبون حديثي السن من الفيسبوك

وفاة مذيع سعودى شهير غرقا فى البحر.. تفاصيل

بتكلفة 2 مليار جنيه.. الحكومة: البدء في إنشاء المرحلة الأولى من مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية

عودة للوراء.. إغلاق 39 مسجدا بالسعودية بسبب كورونا

إعلان القاهرة.. السيسي يطلق مبادرة لحل الأزمة الليبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج منزلي فوري للحموضة.. 10 أطعمة سريعة

عزل علي الشاطئ.. نسرين طافش بملابس البحر والكمامة لمواجهة كورونا

تخفيض أسعار ميتسوبيشي mitsubishi في مصر.. صور