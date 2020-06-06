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لا يحتاج مسحة للتأكيد.. استشاري: مصاب كورونا بأعراض خفيفة لا ينقل العدوى بعد مرور 10 أيام .. فيديو

السبت 06/يونيو/2020 - 05:19 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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اسراء صبري
قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الأمراض الصدرية، ورئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن الشخص المصاب والمعزول منزليا تكون نسبة الفيروس لديه أقل من مرضى الحجر الصحي، والشخص الذي تظهر عليه الأعراض بشكل واضح وقوي يكون أكثر نقلا للفيروس من أصحاب الاعراض الخفيفة.

وأضاف أمجد الحداد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة "dmc"، أن الأشخاص المتواجدين في العزل المنزلي تكون نسة نقل الفيروس منهم إلى المخالطين قليلة إلى حد ما، على عكس الأشخاص الذين يعانون من أعراض شديدة ويتم عزلهم في المستشفيات.

وتابع استشاري الأمراض الصدرية، ورئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح : أن فرصة انتقال العدوى من المريض المعزول منزليا إلى المخالطين قد تكون صفر، فى حالة واحدة وهي اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات.

وأوضح أن  منظمة الصحة العالمية قامت منذ 5 أيام  بتغيير برتوكول فترة حضانة المرض، متابعا : فترة العزل المنزلي أصبحت 10 أيام فقط وليس 14 يوما، لافتا إلى في حاله عدم ظهور أي أعراض في أخر 3 أيام من العزل يكون المريض تعافى من الفيروس ولا يحتاج إلى عمل مسحة تأكيدية.

وأكد أن أول 10 أيام من الإصابة يكون المصاب قادر على نقل العدوى حتى وأن لم تظهر عليه الإعراض الفيروس، متابعا: بعد مرور 10 أيام على عزل المصاب بأعراض خفيفة منزليا يكون المصاب غير قادر على نقل العدوى حتى وأن كانت نتيجتة مازلت إيجابية.

ولفت إلى أن مصر مازالت مستمرة فى استخدام "البلاكونيل" في علاج مرضى فيروس كورونا، ووفقا لمدى إيجابيتة في علاج المرضى. 
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