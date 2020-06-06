حرامي موتوسيكلات في حدائق القبة.. حبس مسجل خطر 4 أيام

قررت نيابة حدائق القبة، حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات وذلك لاتهامه بسرقة 7 دراجات وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
بداية الواقعة كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم خالد سيف رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة مفادة تمكن رجال المباحث القسم من ضبط أحد التشكيلات العصابىة الذى تخصص نشاطة الاجرامى فى سرقة الدراجات النارية .
واثناء التحقيقات اعترف المتهم بارتكابه "7" حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بارشاده ضبط المسروقات داخل مخزن كائن أسفل العقار سكنه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.