حرامي موتوسيكلات في حدائق القبة.. حبس مسجل خطر 4 أيام

قررت نيابة حدائق القبة، حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات وذلك لاتهامه بسرقة 7 دراجات وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.





بداية الواقعة كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم خالد سيف رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة مفادة تمكن رجال المباحث القسم من ضبط أحد التشكيلات العصابىة الذى تخصص نشاطة الاجرامى فى سرقة الدراجات النارية .



