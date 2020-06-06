بعد حظر ظهورها إعلاميا.. تجدد الصراع بين شقيق ياسمين عبد العزيز وريم البارودى على خلفية أزمة أحمد العوضي.. وائل ينشر صورة القرار شامتا ردا على وصفه بـ"عديم الرجولة"

المجلس الاعلى للاعلام يقرر منع ريم البارودى من الظهور على الشاشة

شقيق ياسمين عبد العزيز يشمت فى ريم البارودى





حالة من الجدل الواسع اثارها قرار المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام بعد اعلانه منع خمس مذيعات من الظهور على الشاشة لمدة عام كامل وهو الامر الذى تسبب في حدوث خلاف آخر بين وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنانة ريم البارودى كونها إحدى المذيعات اللاتى تم تطبيق القرار عليهن.





وعبر شقيق ياسمين عبد العزيز عن سعادته لما تعرضت له ريم البارودى فى إشارة منه ان هذا القرار بمثابة رد اعتبار له وفى التقرير التالى نرصد التفاصيل كاملة.





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قرار المجلس الإعلى للاعلام







أصدر المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، قرارا بمنع عدد من الإعلاميات من الظهور على الشاشة إلا بعد حصولهن على ترخيص من نقابة المهن الإعلامية وهن: "بوسي الطيار، ودعاء فاروق، وريم البارودي، وهالة فهمي، وعلا شوشة".





وقرر المجلس منع ظهورهن على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية لمدة عام أو لحين تقنين أوضاعهن بنقابة الإعلاميين بالقيد في جداول النقابة أو الحصول على ترخيص منها بمزاولة المهنة.





جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المجلس الأعلى للإعلام، وقانون تنظيم نقابة الإعلاميين، وكذلك لائحة الجزاءات التي أصدرها المجلس الأعلى للإعلام، وأيضا لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الإعلامية بأصول وأخلاقيات المهنة.





أزمة ريم وشقيق ياسمين







ونشر الفنان وائل، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، صورة من قرار المجلس الاعلى للاعلام الذى يقرر فيه إيقاف عدد من الإعلاميات ومنهن الفنانة ريم البارودي، ومنعهن من الظهور على الشاشة بسبب مزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص من نقابة الإعلاميين.

وعلق شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، على صورة القرار الذى نشره عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"؛ كنوع من الشماتة في ريم البارودى التى تعد إحدى خصومه من الفنانين الذين هاجموه بعد الفيديوهات التى نشرها على صفحته وهاجم فيها علاقة شقيقته ياسمين عبد العزيز واحمد العوضى.





وعلق شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز على القرار: "المجلس الأعلى لتنظيم اعلام مصر المحترم" فى إشارة إلى منه الى الشماتة في ريم البارودي بعد قرار منعها من الظهور على الشاشة، حيث كانت تقوم بتقديم برنامج على إحدى القنوات الفضائية.









دعوى قضائية







وكان شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، قرر تقديم شكوى إلى نقابة المهن التمثيلية فى مجموعة من الفنانين؛ بسبب هجومهم عليه ورفع دعوى قضائية عليهم، وهم "ريم البارودى، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، وريهام سعيد، وعمرو عبد العزيز".









وتعود الأزمة بين شقيق ياسمين عبد العزيز والفنانين ريم البارودى ومحمد محمود عبد العزيز وإدوارد وريهام سعيد وعمرو عبد العزيز" حيث هاجمهوه بشراسة بين فيديوهاته التى نشرها وفضح فيها شقيقته واحمد العوضى وطالبهما بإعلان نوع العلاقة أو أن يتركا بعضهما البعض وهو الأمر الذى قوبل من النجوم بنوع من السخرية والتطاول عليه.







