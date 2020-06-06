أردوغان يأكل بطيخ.. خلفان: قطر وتركيا دميتان في يد إسرائيل لسرقة النفط الليبي

نشر ضاحى خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام فى دبى, عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات الصغيرة "تويتر"، تغريدة جديدة يتحدث فيها عن اردوغان.



وكتب ضاحى خلفان قائلا: "‏‏اردوغان ليس من الشخصيات الذين يحترمون انفسهم...من الشخصيات التي لا بد ان تدعس حتى يقول .yes".

واضاف: "‏عندي نصيحة هذا صيف... خل اردوغان ياكل بطيخ صيفي...وينتظر🤣🤣🤣🤣🤣"



وتابع: "‏المصالحة التي تطرحها مصر في ليبيا لن تقبلها تركيا...ولا قطر..مش لانهم هم ما يريدون..لان إسرائيل مستهدفه نفط ليبيا..هم دمى..هذا العلم الاكيد الذي عندي"

