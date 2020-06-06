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أخبار العالم

أردوغان يأكل بطيخ.. خلفان: قطر وتركيا دميتان في يد إسرائيل لسرقة النفط الليبي

السبت 06/يونيو/2020 - 07:01 م
ضاحي خلفان
ضاحي خلفان
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محمد بدران

نشر ضاحى خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام فى دبى, عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات الصغيرة "تويتر"، تغريدة جديدة يتحدث فيها عن اردوغان. 

وكتب ضاحى خلفان قائلا: "‏‏اردوغان ليس من الشخصيات الذين يحترمون انفسهم...من الشخصيات التي لا بد ان تدعس حتى يقول .yes".

واضاف: "‏عندي نصيحة هذا صيف... خل اردوغان ياكل بطيخ صيفي...وينتظر🤣🤣🤣🤣🤣"

وتابع: "‏المصالحة التي تطرحها مصر في ليبيا لن تقبلها تركيا...ولا قطر..مش لانهم هم ما يريدون..لان إسرائيل مستهدفه نفط ليبيا..هم دمى..هذا العلم الاكيد الذي عندي"

وكان قد صرح خلفان أنه يمكن لأردوغان أن يبسط نفوذه على بلد كقطر لكن يستحيل أن يفرض نفوذه على شعب كالشعب الليبي، وقال: "أنا واثق أن ليبيا لن تكون مستعمرة تركية مثل قطر".

وأكد  القائد العام السابق لشرطة دبي تمنيه أن يري جميع البلاد العربية بخير حيث قال: من منا لا يريد ان يرى بلدا عربيا في خير....امنيتي ان ارى كل اوطانا من موريتانيا الى صنعاء الناس في رفاهية وتقدم وازدهار...لكن اوضاع كهذه الاوضاع تركها كارثة..اليس فيكم رجلا رشيدا

أردوغان يأكل بطيخ.. خلفان: قطر وتركيا دميتان في يد إسرائيل لسرقة النفط الليبي
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