اليوم.. دفاع النواب تناقش موازنتي وزارتي الإنتاج الحربي والداخلية

تستأنف لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة اللواء كمال عامر اجتماعاتها اليوم، وذلك لمناقشة ما يخص وزارة الإنتاج الحربى بمشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/ 2021 فى الساعة العاشرة صباحا بقاعة اللواء سامح سيف اليزل.
وتعقد اللجنة اجتماعا بعد غد، الاثنين، لمناقشة ما يخص وزارة الداخلية بمشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/ 2021، وذلك فى الساعة العاشرة صباحا بقاعة اللواء سامح سيف اليزل.
وتعود جلسات مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، للانعقاد يومي 7 و 8 يونيو ٢٠٢٠، لأخذ الرأي النهائي لعدد من مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية.