نشأت الديهى: أردوغان يرى أن ليبيا إرث للعثمانيين.. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يريد إلغاء اتفاقية لوزان والتى حددت بموجبها حدود تركيا بعد سقوط الدولة العثمانية.

وأشار الديهي خلال تقديم برنامج "بالورق والقلم" المذاع عبر فضائية "تن"، إلي أن أردوغان تحدث صراحة عن نيته إلغاء اتفاقية لوزان التى تم توقيعها فى سويسرا، مؤكدا أن ليبيا هى أرث للعثمانيين.

وتابع الديهى، أن ما يجرى الآن من التدخل التركى فى الشأن الليبيى، يحمل أفكار شيطانية لاستدعاء التاريخ الذى يفكر فيه أردوغان.

وتابع الديهى، أن مبادرة القاهرة التى اعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى تتصدر حديث دول العالم اليوم.