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نشأت الديهى: أردوغان يرى أن ليبيا إرث للعثمانيين.. فيديو

السبت 06/يونيو/2020 - 08:12 م
صدى البلد
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أسامة علي

قال الإعلامي نشأت الديهي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يريد إلغاء اتفاقية لوزان والتى حددت بموجبها حدود تركيا بعد سقوط الدولة العثمانية.

وأشار الديهي خلال تقديم برنامج "بالورق والقلم" المذاع عبر فضائية "تن"، إلي أن أردوغان تحدث صراحة عن نيته إلغاء اتفاقية لوزان التى تم توقيعها فى سويسرا، مؤكدا أن ليبيا هى أرث للعثمانيين.

 وتابع الديهى، أن ما يجرى الآن من التدخل التركى فى الشأن الليبيى، يحمل أفكار شيطانية لاستدعاء التاريخ الذى يفكر فيه أردوغان.

وتابع الديهى، أن مبادرة القاهرة التى  اعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى تتصدر حديث دول العالم اليوم.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إنه شرف اليوم بلقاء المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية بقصر الاتحادية صباح اليوم، والذي أسفر عن إعلان القاهرة لمبادرة ليبية ليبية لإنهاء الأزمة والوصول إلى تسوية سلمية تتضمن وحدة وسلامة المؤسسات الوطنية وعودة ليبيا بقوة إلى المجتمع الدولي.
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