يونيو الجارى.. انتهاء مدة تأجيل أقساط المقترضين من صندوق التنمية المحلية

تنتهى المدة التى حددتها وزارة التنمية المحلية لتأجيل سداد الأقساط المستحقة للمقترضين من صندوق التنمية المحلية لمدة 3 شهور نهاية يونيو الجارى، وذلك للتيسير على المقترضين خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.





وكانت وزارة التنمية المحلية، اعلنت تأجيل الاقساط المستحقة للمقترضين من صندوق التنمية المحلية بسبب الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا .

وبدأت المدة التي حددتها الوزارة لتأجيل أقساط المقترضين في الاول من أبريل ولمدة 3 شهور.





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وأكدت الوزارة أنه من يرغب من المقترضين فى عدم التأجيل والانتظام فى السداد عليه أن يتقدم بطلب كتابى بهذا الشأن .





ويشترط صندوق التنمية المحلية عدد من الشروط للحصول على قرض هى أن يكون طالب القرض من المقيمين بنطاق الوحدة المحلية المتقدمين بالطلب، وفقا لبطاقة الرقم القومى و أن تكون بطاقة الرقم القومى الخاصة بطالب القرض سارية و تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور وألا يقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عامًا ولا يزيد عن 55 عاما و توفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع و يقدم الطلب للوحدة المحلية التابع إليها من يريد الحصول على القرض.



