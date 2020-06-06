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أخبار البلد

46 شهيدًا.. 3 أطباء جدد ينضمون إلى قائمة شهداء فيروس كورونا

السبت 06/يونيو/2020 - 09:59 م
صدى البلد
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محمد غالي
قال الدكتور ابراهيم الزيات، عضو مجلس نقابه الاطباء، ان الفريق الطبي هو البطل الحقيقي في جائحة فيروس كورونا.

وأعلن الزيات، في تصريحات لصدي البلد، استشهاد د. سمير عثمان،استشاري النسا والولاده حلوان، و د .ايمن زكي، استشاري النساء والتوليد حلون، د. محمود خضر جراحة القاهرة.

وأوضح عضو المجلس، ان عدد شهداء الأطباء وصل الي 46 طبيبا.


وجاءت أسماء الأطباء الـ 46 كالتالي:-


#قائمة_شرف_شهداء_الاطباء_فى_جائحة_الكورونا:


1- الدكتور أحمد اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر.
2-  الدكتورة سونيا عبدالعظيم، طبيبة بمحافظة الدقهلية.
3- الدكتور جبريل علي يوسف، استشاري جراحة الرمد. الاقصر
4- الدكتور أشرف عدلي، استشاري القلب بمستشفى قنا العام.
5- الدكتور طارق شكري، استشاري الأمراض النفسية والعصبية وعلاج الإدمان، ووكيل مستشفى العباسية الأسبق.
6- الدكتور محمود محمود الهنداوي، أستاذ جراحات المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة الأزهر بنات، ومدير مستشفى الزهراء الجامعي السابق.
7- الدكتور ممدوح السيد، مدير مرفق الإسعاف السابق بمحافظة سوهاج.
8- الدكتور هشام الساكت، وكيل كلية الطب القصر العيني لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
9- الدكتور فكري منير عزيز اخصائي الطوارئ مستشفى مار مرقس القاهرة
10- الدكتور عمرو عبيد، أستاذ أمراض الكلى طب الأسكندرية
11- الدكتور أحمد النني، طبيب النساء والتوليد في التأمين الصحي ببنها.
12- الدكتور محمد عبد الباسط الجابري، إخصائي الحميات بإمبابة
13-  الدكتور وليد يحيي عبدالحليم، طبيب نساء مقيم بمستشفى المنيرة.
14- الدكتور حسن جمال الدين فرحات، أستاذ طب وجراحة العين بطب المنوفية.
15- الدكتور ياسر عثمان، استشاري الصدر والعناية بمستشفى صدر المعمورة.
16- الدكتور كارم محمود، رئيس قسم الباطنة بمستشفي الأقصر الدولي.
17- د. أحمد عزت دراز، نائب مدير إدارة منيا القمح الصحية.
18- الدكتور صلاح عبدربه، أستاذ أطفال طب الأزهر دمياط.


19- الدكتور عبداللطيف عبدالحميد، مدير الإدارة الصحية  ههيا بالشرقية.


20- الدكتور أحمد محمود أبو صادق، استشاري الأنف والأذن بأسوان.


21- د. مشيرة محفوظ استشارى الأشعة صدر المحلة معاش


22- ا.د. صلاح الشيمى استاذ الجلدية طب عين شمس



23- د. رافت ناجى استشاري النساء الجيزة



24- د. احمد يس غلاب استشاري المسالك دمنهور



25- د. سمير الغندور استاذ العظام طب قناة السويس



26- د. رونو يسى مقار استشارى النساء بنى سويف


27-  د. اشرف القاضي استشارى الباطنة والحميات اسوان


28- د. البير جرجس استشاري الاطفال ابو تيج اسيوط


29- د. جمال أبو العلا استشارى أمراض الباطنة.


30- د. محمد فريد الجندى، رئيس قسم القلب بمعهد القلب القومى.

31- د. صباح سعد فرج، الجيزة.

32- د. محمود السيد عبد الحليم الغزلاني استشاري حميات القاهرة.

33- د. يحيي سعد،  مدير مستشفي العيون اطفال القاهره.


34- د. الراوى عبدالغني اسماعيل  نسا وتوليد 
مدير أدارة ابو حماد الصحية غفر الله له


35- د. معتصم محمود ذكى، اخصائي الجراحة المطرية التعليمى.

36- د. هانى رفعت استاذ الكلى طب عين شمس.

37-  د.عبدالعظيم ابوالحسن ..استشاري مسالك  مستشفى منوف العام 
  

38- د. محمد عنتر مدرس الفارما طب ازهر دمياط.

39- د. نيرمين جلال استشاري امراض النساء والتوليد بالقاهرة.


40- الدكتور ابراهيم على، استاذ الباثولوجيا الإكلينيكية طب ازهر بنين.

41- د. محسن الهايتمى، استاذ الباطنة طب الازهر  غفر الله له وادخله فسيح جناته.


42- د. هشام عبد الحميد أخصائي طب الأطفال بحلوان.

43- د. سيد رشدى مدرس جراحة الاعصاب طب الازهر.

44- د سمير عثمان،استشاري النسا والولاده حلوان.

45- د.ايمن زكي، استشاري النسا والولاده حلون.

46- د. محمود خضر جراحة القاهرة.

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