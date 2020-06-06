النائب الأول الأسبق لرئيس البنك الدولي يوضح تأثير عودة الحياة على الاقتصاد.. فيديو

قال محمود محي الدين ، النائب الأول لرئيس البنك الدولي سابقًا، إن صندوق النقد الدولي صرح بأن الاقتصاد العالمي سيتراجع هذا العام بنسبة 3% ومن الممكن ان تكون النسبة أعلى من ذلك.





وأضاف محمود محي الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أنه خلال عام 2021 سيحدث تحسن نسبي في الاقتصاد مع عودة الحياه تدريجيا حتي يعود الاقتصاد الي نشاطة وهذا يرتبط بالأثر الصحي الخاص بفيروس كورونا.





وأوضح محمود محي ، أن هناك دولاً استطاعت ان تسيطر علي هذا الوباء مثل فيتنام في الشرق وكوريا واكد ان لبنان كان لديها سرعة في احتواء أزمة فيروس كورونا .





وتابع : أن الدولة التي تستطيع السيطرة علي وباء فيروس كورونا وتتعايش معه بما لا يعرض صحة وحياة الناس للخطر هي التي ستكون اقرب الي استئناف النشاط الاقتصادى والتجارى والاستثمارى .





واستكمل : أن هناك بعض القطاعات والمشروعات تكون اكثر قدرة علي العودة الي الحياه سريعا لعدم ارتباطها بسفر ولا اجراءات مطارات .