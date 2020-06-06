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النائب الأول الأسبق لرئيس البنك الدولي يوضح تأثير عودة الحياة على الاقتصاد.. فيديو

السبت 06/يونيو/2020 - 11:12 م
محمود محي
محمود محي
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إبراهيم القادري
قال محمود محي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي سابقًا، إن صندوق النقد الدولي صرح بأن الاقتصاد العالمي سيتراجع هذا العام بنسبة 3% ومن الممكن ان تكون النسبة أعلى من ذلك.

وأضاف محمود محي الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أنه  خلال عام 2021 سيحدث تحسن نسبي في الاقتصاد مع عودة الحياه تدريجيا حتي يعود الاقتصاد الي نشاطة وهذا يرتبط بالأثر الصحي الخاص بفيروس كورونا.

وأوضح محمود محي، أن هناك دولاً استطاعت ان تسيطر علي هذا الوباء مثل فيتنام في الشرق وكوريا واكد ان لبنان كان لديها سرعة في احتواء أزمة فيروس كورونا .

وتابع : أن الدولة التي تستطيع السيطرة علي وباء فيروس كورونا وتتعايش معه بما لا يعرض صحة وحياة الناس للخطر هي التي ستكون اقرب الي استئناف النشاط الاقتصادى والتجارى والاستثمارى .

واستكمل : أن هناك بعض القطاعات والمشروعات تكون اكثر قدرة علي العودة الي الحياه سريعا لعدم ارتباطها بسفر ولا اجراءات مطارات .
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