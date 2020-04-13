AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمود محي الدين يشرح رؤيته في التغيرات الاقتصادية حول العالم بعد كورونا.. فيديو

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:17 م
محمود محيي الدين
محمود محيي الدين
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة الخاص بأجندة التمويل 2030، إن ازمة فيروس كورونا تعتبر اكبر من الأزمات السابقة من الناحية الاقتصادية، كما انه لايجب ان نقارن الصحة والحياة بالخسائر الاقتصادية حتى وإن كانت الخسائر الاقتصادية كبيرة .


وأضاف محيي الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج اخر النهار المذاع علي قناه النهار ، أن قبل أزمة كورونا كان هناك مؤشرات بتراجع اقتصادي كبير كما اننا في المرحلة الأولي والتي يمكن من خلال اجراءات مالية وتعاون دولي ان نخرج منها بسلام .


وأوضح أن هناك خطوتين يجب تنفيذهما وهما منع تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا ومنع هبوط الاقتصاد في نفس الوقت ودون تعارض .


وتابع محيي الدين ، أن هناك 200 مليون شخص فقدوا وظائفهم حول العالم 20 مليونا منهم بالولايات المتحدة الامريكية فقط .


واستكمل محيي الدين ، أن عودة الحياه الاقتصادية يجب ان تقترب باتباع الاجراءات الصحية لمواجهة أزمة كورونا، كما أن أزمة كورونا كشفت هشاشة الانظمة الاقتصادية في بعض دول العالم .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمود محي الدين: الاقتصاد العالمي سيتغير جذريًا بعد تفشي وباء كورونا

محيي الدين: تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا ذخيرة أولى في الحرب على الفيروس

محمود محيي الدين: نحن في قلب العاصفة بسبب فيروس كورونا ونتمنى أن تزول سريعا

محمود محيي الدين: روح الإنسان لا يمكن وضعها في مقارنة بالاقتصاد.. فيديو

محمود محيي الدين: الوضع الاقتصادي العالمي كان هشا قبل أزمة فيروس كورونا

محمود محي الدين: تغييرات عالمية جديدة نحو الشرق

ترشيحاتنا

انتبه.. علامة جديدة تحسم الجدل وتوكد الإصابة بفيروس كورونا

شقيقة نجمة مسرح مصر تعلن ارتباطها رسميا بكهربا .. شاهد

بهذه الصورة.. هنادى مهنا تستعيد ذكريات خطوبتها مع الفنان أحمد خالد صالح

4 أيام تتحكم في اختفاء كورونا من مصر.. لماذا؟

التعليم العالي ترد على استبدال امتحانات الجامعات بالأبحاث بسبب كورونا

متى نصلي العشاء ؟ .. الإفتاء تحذر من تأخير الصلاة بعد هذا الوقت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادية الجندى برفقة نبيلة عبيد بإطلالة شبابية .. شاهد

بملابس رياضية.. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار.. والجمهور: ضحكتك قمر

نيللي كريم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة باللون الأزرق .. شاهد