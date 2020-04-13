محمود محي الدين يشرح رؤيته في التغيرات الاقتصادية حول العالم بعد كورونا.. فيديو

قال الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة الخاص بأجندة التمويل 2030، إن ازمة فيروس كورونا تعتبر اكبر من الأزمات السابقة من الناحية الاقتصادية، كما انه لايجب ان نقارن الصحة والحياة بالخسائر الاقتصادية حتى وإن كانت الخسائر الاقتصادية كبيرة .









وأضاف محيي الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج اخر النهار المذاع علي قناه النهار ، أن قبل أزمة كورونا كان هناك مؤشرات بتراجع اقتصادي كبير كما اننا في المرحلة الأولي والتي يمكن من خلال اجراءات مالية وتعاون دولي ان نخرج منها بسلام .









وأوضح أن هناك خطوتين يجب تنفيذهما وهما منع تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا ومنع هبوط الاقتصاد في نفس الوقت ودون تعارض .









وتابع محيي الدين ، أن هناك 200 مليون شخص فقدوا وظائفهم حول العالم 20 مليونا منهم بالولايات المتحدة الامريكية فقط .









واستكمل محيي الدين ، أن عودة الحياه الاقتصادية يجب ان تقترب باتباع الاجراءات الصحية لمواجهة أزمة كورونا، كما أن أزمة كورونا كشفت هشاشة الانظمة الاقتصادية في بعض دول العالم .