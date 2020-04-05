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محمود محي الدين: معدل نمو الاقتصاد المصري أفضل من الأمريكي والياباني.. فيديو

الأحد 05/أبريل/2020 - 10:33 م
محمود محى الدين
محمود محى الدين
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة ، إن السنة المالية في مصر تنقسم إلى النصف الأخير من عام 2019 وكان نصف عام جيد وبه معدلات نمو عالية بالاضافة الى حركة النشاط الاقتصادي .


واضاف محي الدين خلال حواره في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياه ، أن المشاكل بدأت من الربع الأول من هذا العام وهناك مشاكل تواجه الربعين الثالث والرابع  من السنة المالية.

واوضح محي الدين ، أنه من الضروري أن نأمل فيما هو افضل وان نحتسب لما هو اسوأ   .


وتابع محي الدين ، ان من الضروري أن تعمل  مصر على المحفزات الاقتصادية التي تعين الاقتصاد على التعافي السريع والتحرك السريع وسيكون النمو ايجابي افضل من الدول التي بها بمعدل النمو سلبي مثل الولايات المتحدة واليابان .


واستكمل محي الدين ، أن من الخطأ مقارنة دولة بدولة بذات المقياس وذلك لاختلاف الحياه المعيشية .
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