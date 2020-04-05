محمود محي الدين: معدل نمو الاقتصاد المصري أفضل من الأمريكي والياباني.. فيديو

قال الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة ، إن السنة المالية في مصر تنقسم إلى النصف الأخير من عام 2019 وكان نصف عام جيد وبه معدلات نمو عالية بالاضافة الى حركة النشاط الاقتصادي .









واضاف محي الدين خلال حواره في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياه ، أن المشاكل بدأت من الربع الأول من هذا العام وهناك مشاكل تواجه الربعين الثالث والرابع من السنة المالية.





واوضح محي الدين ، أنه من الضروري أن نأمل فيما هو افضل وان نحتسب لما هو اسوأ .









وتابع محي الدين ، ان من الضروري أن تعمل مصر على المحفزات الاقتصادية التي تعين الاقتصاد على التعافي السريع والتحرك السريع وسيكون النمو ايجابي افضل من الدول التي بها بمعدل النمو سلبي مثل الولايات المتحدة واليابان .









واستكمل محي الدين ، أن من الخطأ مقارنة دولة بدولة بذات المقياس وذلك لاختلاف الحياه المعيشية .