هل التقصير في العبادة يؤثر على ما فعلناه في رمضان.. علي جمعة يوضح

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية إن أصل الديانة "إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا " فلا المعاصي والذنوب التي يفعلها الإنسان بعد رمضان تضيع ما كان يفعله من طاعات خلال الشهر الكريم ، الا الشرك بالله فهو يمحو كل الحسنات والطاعات.





وأضاف جمعة خلال استضافته بأحد البرامج الفضائية قائلا: إن الحسنات يذهبن السيئات وليس العكس وهذه هي سنة الله في الخلق ، لافتا الى ان التقصير في العبادة بعد رمضان لا يقلل من الثواب الذي حصل عليه العبد خلال الشهر الكريم.





علامات قبول الطاعة

قبول الطاعة لها علامات عديدة، حيث يتذوقها كل مسلم يعبد الله وفقا لشرعه الحنيف الذي جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة.





وفي هذا السياق، قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن المخاصمة سبب لعدم قبول الأعمال عند الله أو التوبة من الذنوب، ففي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئًا، إلا رجلًا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا".





وطالب عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال أحد الدروس الدينية، بالتخلق بخلق المسامحة حتى ولو أخطا الآخر في حقنا، وأضاف: "فقد كنا قديما عندما يعتدى علينا أحد نقول له "الله يسامحك" التي لم نعد نسمعها الآن ، وأيضًا كنا نقول "صلى على النبي -صلى الله عليه وسلم-"، وأيضًا: "وحدوا الله" فنحتاج هذه الأدبيات والأخلاق وتراثنا الأصيل المشبع بأخلاق الإسلام أن يعود مرة أخرى".





وتابع: "القصاص لا نستوفيه من أنفسنا وإنما يكون من خلال القضاء الذي وضعه الشرع لنا كضابط، فعندما يظلمنا أحد لا نقتص منه بأيدينا وإنما نلجأ للقاضي ليقتص لنا".





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علامات قبول الطاعة





علامات قبول الطاعة يبحث عنها كل مسلم صادق يخشى الله عز وجل ويعمل لآخرته، وبعد كل طاعة وعبادة سواءً كانت عمرة، أو حجا، أو صياما، أو صلاة، أو صدقة، أي عمل صالح كلنا يردد هتاف علي رضي الله عنه يقول: "ليت شعري، من المقبول فنهنيه، ومن المحروم فنعزيه"، وبعد كل طاعة نردد أيضًا قول ابن مسعود رضي الله عنه: "أيها المقبول هنيئًا لك، أيها المردود جبر الله مصيبتك".





عدم الرجوع إلى الذنب بعد الطاعة





الرجوع إلى الذنب علامة مقت وخسران، قال يحيى بن معاذ: "من استغفر بلسانه وقلبه على المعصية معقود، وعزمه أن يرجع إلى المعصية بعد الشهر ويعود، فصومه عليه مردود، وباب القبول في وجهه مسدود".





الوجل من عدم قبول العمل





فالله غني عن طاعاتنا وعباداتنا، قال عز وجل: "وَمَن يَشْكُرْ فَإنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ".







التوفيق إلى أعمال صالحة بعدها



إن علامة قبول الطاعة أن يوفق العبد لطاعة بعدها، وإن من علامات قبول الحسنة: فعل الحسنة بعدها.



استصغار العمل وعدم العجب والغرور به



إن العبد المؤمن مهما عمل وقدَّم من إعمالٍ صالحة، فإن عمله كله لا يؤدي شكر نعمة من النعم التي في جسده من سمع أو بصر أو نطق أو غيرها، ولا يقوم بشيء من حق الله تبارك وتعالى، فإن حقه فوق الوصف، ولذلك كان من صفات المخلصين أنهم يستصغرون أعمالهم، ولا يرونها شيئًا.



حب الطاعة وكره المعصية



من علامات القبول أن يحبب الله في قلبك الطاعة، فتحبها وتأنس بها وتطمئن إليها قال تعالى: "الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ".



الرجاء وكثرة الدعاء



إن الخوف من الله لا يكفي، إذ لابد من نظيره وهو الرجاء، لأن الخوف بلا رجاء يسبب القنوط واليأس، والرجاء بلا خوف يسبب الأمن من مكر الله، وكلها أمور مذمومة تقدح في عقيدة الإنسان وعبادته.



التيسير للطاعة والإبعاد عن المعصية



سبحان الله إذا قبل الله منك الطاعة يسَّر لك أخرى لم تكن في الحسبان، بل وأبعدك عن معاصيه ولو اقتربت منها.



حب الصالحين وبغض أهل المعاصي





من علامات قبول الطاعة أن يُحبب الله إلى قلبك الصالحين أهل الطاعة ويبغض إلى قلبك الفاسدين أهل المعاصي.



كثرة الاستغفار

المتأمل في كثير من العبادات والطاعات مطلوبٌ أن يختمها العبد بالاستغفار، فإنه مهما حرص الإنسان على تكميل عمله فإنه لابد من النقص والتقصير.



المداومة على الأعمال الصالحة