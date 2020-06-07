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أخبار البلد

بطاقة 3400 سرير .. السودة: تخصيص 8 مستشفيات لحالات الاشتباه والمصابين بكورونا

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:19 ص
صدى البلد
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محمد غالي
قال الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إنه انطلاقا من دور الهيئة الرائد فى تقديم الخدمات الصحية المتكاملة وبعد قرار وزير الصحة والسكان بضم 11 مستشفى تعليمى تابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية للعمل ضمن منظومة علاج مصابى كورونا قررت الهيئة تخصيص مستشفيات احمد ماهر التعليمي - الجمهورية، المطرية، الساحل ، شبين الكوم، الأحرار، بنها، وسوهاج ومعهد الكبد بالقاهرة بكامل طاقتها السريرية والتى تبلغ 3000 سرير و400 سرير رعاية ، وغرف العمليات الموجودة بها وجميع الأقسام الداخلية والرعايات والطوارئ، لاستقبال حالات كورونا المشتبه فيها والمؤكدة مع إجراء أي تدخل مطلوب لمرضى كورونا مثل جراحات العظام والجراحات العامة والولادة والغسيل الكلوى وحتى التدخلات الدقيقة مثل القسطرة القلبية والقسطرة المخية وجميعها بالمجان لمرضى كورونا، على أن تعمل الثلاث مستشفيات المتبقية بصورة جزئية فى استقبال وفرز وعزل حالات مصابى كورونا.

وأضاف فوزى أن بعض هذه مستشفيات شهدت بالفعل إجراء العديد من حالات الولادة والعمليات الجراحية وجلسات الغسيل الكلوى لمرضى كورونا (كوفيد-19).

وأكد على ضرورة الالتزام بالمسارات الآمنة للمرضى والمترددين على المستشفى وبكافة معايير مكافحة العدوى لحماية الأطقم الطبية والمرضى والبيئة.
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