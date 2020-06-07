علي جمعة: ناقل فيروس كورونا لغيره قاتل بالتسبب.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن من أصيب بكورونا وأخفى حقيقة إصابته أو من يعول، فهو ظالم لنفسه وللناس، ويقول الله في الحديث القدسي "إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما".





وأضاف جمعة، في برنامج "من مصر" على فضائية "سي بي سي"، أن الذي يؤذي الناس وينقل لهم الإصابة بفيروس كورونا، فهو ذو قلب مظلم ومرتكب أمر محرم باتفاق.





وأشار إلى أن من نقل العدوي إلى غيره، فهو مشارك في موته بشكل غير مباشر لو توفي المصاب الثاني، كذلك الطبيب الذي يهمل في عمله ويترك مريض بدون علاج حتى يتوفى المريض فهو قتل بالتسبب.





وأكد أن عقوبة هذا الأمر بالقتل بالتسبب تكون في الدنيا والآخرة.



