صندوق مكافحة الإدمان: 45 ألف مريض إدمان تقدموا للعلاج خلال 5 أشهر.. فيديو

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة و علاج الإدمان ، إن 92% من الذين تقدموا لعلاج الإدمان ذكور، و8% من الإناث.









وأضاف الدكتور عمرو عثمان، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "تن"، أن هذه الأرقام بالمقارنة مع السنوات السابقة هو رقم ليس بقليل، منوها إلى أن نسبة تقدم الإناث للعلاج من الإدمان فى السنوات السابقة حوالى 1.5% من إجمالى المتقدمين.









مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إلى أننا بدأنا فى فتح أقسام خاصة لعلاج الفتيات، منوها إلى أننا فى ظروف استثنائية وخاصة جدا، ولكن لا بد أن نولى مرضى الإدمان أهمية قصوى. وأشار









وتابع: " إننا نحاول توفير خدمات العلاج على قدر المستطاع"، موضحا أنه لا بد من وجود متابعة تحول رقمى لمرضى الإدمان بشكل مستمر.







