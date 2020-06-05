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حوادث

حملة أمنية مكبرة لـ مكافحة المخدرات على مراكز علاج الإدمان غير المرخص بالتجمع الخامس

الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:24 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بحملة مُكبرة إستهدفت عددًا من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة ، وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة وبمشاركة الجهات المختصة (إدارة العلاج الحر- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان) .

أسفرت جهود تلك الحملة عن إستهداف (8) مراكز لعلاج الإدمان ، حيث تبين وجود عدد من المخالفات وهى عدم وجود ترخيص من وزارة الصحة أو تسجيل بالنقابة وعدم تطبيق إشتراطات السلامة والصحة المهنية وعدم وجود عقد تداول نفايات وإيصالات تسليم منتظمة وعدم وجود موافقة من المجلس القومى للصحة النفسية وعدم وجود فريق طبى وعدم وجود غرف مجهزة طبيًا وعدم وجود ملفات للمرضى وإقرارات موافقة على العلاج.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية لجهودها فى مجال تحقيق المواجهة الشاملة لتعاطى وإدمان المواد المخدرة 

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