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رياضة

بإقامة دعوى قضائية .. الأهلي يبدأ إجراءات استعادة 2 مليون يورو من ستوك سيتي

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:20 ص
رمضان صبحي بقميص
رمضان صبحي بقميص ستوك سيتي
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عبد الحكيم أبو علم
كلف النادي الأهلي محاميه السويسري الدولي مونتيري لإقامة دعوى قضائية أمام القضاء الإنجليزي لإلزام ستوك سيتي بدفع مبلغ 2 مليون يورو تمثل الدفعة الأخيرة مستحقات القلعة الحمراء في صفقة بيع رمضان صبحي.

وكان ستوك سيتي قد رفض إرسال باقي القيمة المالية بسبب وجود حكم قضائي من شركة مسك التي تدير قناة الأهلي وقتها على مجلس إدارة القلعة الحمراء بغرامة 135 مليون جنيه.

ونجحت الإدارة القانونية للأهلي في الحصول علي حكم نهائي في قضية شركة مسك وعدم وجود غرامة وتم تسلم الصيغة التنفيذية وترجمتها وتوثيقها دوليا وتم إرسالها للسويسري مونتيري محامي الأهلي الذي يتولي رفع دعوي قضائية خلال ساعات.


وكشف نادي ستوك سيتي للأهلي أنه لا يمانع في إرسال الأموال للأهلي ولكن طبقًا لإجراءات القضاء الإنجليزي لان شركة مسك هي من قامت برفع دعوي للحجز علي مستحقات القلعة الحمراء في صفقة رمضان صبحي وبعد زوال السبب يجب علي الأهلي إنهاء الأمر بالصيغة التنفيذية للحكم.
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