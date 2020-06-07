بإقامة دعوى قضائية .. الأهلي يبدأ إجراءات استعادة 2 مليون يورو من ستوك سيتي

كلف النادي الأهلي محاميه السويسري الدولي مونتيري لإقامة دعوى قضائية أمام القضاء الإنجليزي لإلزام ستوك سيتي بدفع مبلغ 2 مليون يورو تمثل الدفعة الأخيرة مستحقات القلعة الحمراء في صفقة بيع رمضان صبحي.
وكان ستوك سيتي قد رفض إرسال باقي القيمة المالية بسبب وجود حكم قضائي من شركة مسك التي تدير قناة الأهلي وقتها على مجلس إدارة القلعة الحمراء بغرامة 135 مليون جنيه.
ونجحت الإدارة القانونية للأهلي في الحصول علي حكم نهائي في قضية شركة مسك وعدم وجود غرامة وتم تسلم الصيغة التنفيذية وترجمتها وتوثيقها دوليا وتم إرسالها للسويسري مونتيري محامي الأهلي الذي يتولي رفع دعوي قضائية خلال ساعات.
وكشف نادي ستوك سيتي للأهلي أنه لا يمانع في إرسال الأموال للأهلي ولكن طبقًا لإجراءات القضاء الإنجليزي لان شركة مسك هي من قامت برفع دعوي للحجز علي مستحقات القلعة الحمراء في صفقة رمضان صبحي وبعد زوال السبب يجب علي الأهلي إنهاء الأمر بالصيغة التنفيذية للحكم.