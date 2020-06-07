بإقامة دعوى قضائية .. الأهلي يبدأ إجراءات استعادة 2 مليون يورو من ستوك سيتي





ونجحت الإدارة القانونية للأهلي في الحصول علي حكم نهائي في قضية شركة مسك وعدم وجود غرامة وتم تسلم الصيغة التنفيذية وترجمتها وتوثيقها دوليا وتم إرسالها ونجحت الإدارة القانونية للأهلي في الحصول علي حكم نهائي في قضية شركة مسك وعدم وجود غرامة وتم تسلم الصيغة التنفيذية وترجمتها وتوثيقها دوليا وتم إرسالها للسويسري مونتيري محامي الأهلي الذي يتولي رفع دعوي قضائية خلال ساعات.









وكشف نادي ستوك سيتي للأهلي أنه لا يمانع في إرسال الأموال للأهلي ولكن طبقًا لإجراءات القضاء الإنجليزي لان شركة مسك هي من قامت برفع دعوي للحجز علي مستحقات القلعة الحمراء في صفقة رمضان صبحي وبعد زوال السبب يجب علي الأهلي إنهاء الأمر بالصيغة التنفيذية للحكم.

وكان ستوك سيتي قد رفض إرسال باقي القيمة المالية بسبب وجود حكم قضائي من شركة مسك التي تدير قناة الأهلي وقتها على مجلس إدارة القلعة الحمراء بغرامة 135 مليون جنيه.