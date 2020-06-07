لا أستطيع الانتظار.. يسرا تستعيد ذكرياتها في روما

نشرت النجمة يسرا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة لها أثناء تواجدها في روما.
وعلقت يسرا علي الصورة: "في هذا الوقت من العام الماضي، لا أستطيع الانتظار حتى أعود إلى هناك قريبا، أرسل حبي لإيطاليا والشعب الإيطالي والعالم كله، نحن جميعا نعيش نفس الظرف وسنتغلب عليها، أتمنى أن تبقوا جميعا آمنين".
يسرا شاركت في رمضان 2020 بمسلسل "خيانة عهد".
مسلسل خيانة عهد من بطولة حلا شيحة، بيومي فؤاد، خالد سرحان، عبير صبري، جومانا مراد، خالد أنور، سلوى عثمان وهنادي مهنى، تأليف أحمد عادل، إنتاج جمال العدل - العدل جروب وإخراج سامح عبد العزيز.