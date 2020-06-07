جومانا مراد عن مسلسل خيانة عهد: أول مرة أعمل دور شر والناس تعاطفت معي.. فيديو

قالت جومانا مراد ، إن مسلسل خيانة عهد حقق نجاحا كبيرا، بالإضافة إلى أن الجمهور أحب المسلسل والدليل أن ردود الأفعال فاقت توقعاتنا.









وأضافت جومانا مراد خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة: تمثيلي في مسلسل خيانة عهد جاء بعد انقطاع عن الدراما لمدة 7 سنوات وردود الأفعال أسعدتني جدا.





واوضحت جومانا مراد ، أن الدور عندما عرض عليها كانت سعيدة لأنها كانت تريد العمل مع الفنانة يسرا .









وتابعت أن دورها في المسلسل كان من نوع جديد ومركب وعودتها الي الفن كانت من خلال هذا المسلسل .





واستطردت: دوري في المسلسل كان الشريرة المحبوبة"، موضحة أنها لأول مرة تقوم بعمل دور شر والكثير من الناس تعاطف مع شخصيتها في المسلسل .







