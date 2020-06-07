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برلمان

عبد العال: الرد على أي اعتداء على الأمن القومي المصري سيكون قاسيا

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:41 م
الدكتور على عبد العال
الدكتور على عبد العال ، رئيس البرلمان
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فريدة محمد و ماجدة بدوى
قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب: إنه في حال وجود أي اعتداء على الأمن القومي المصري سيكون الرد قاسيا، مؤكدا أن مصر لا تعتدي على أحد ولكنها تدافع عن أمنها القومي أينما وجد.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، قبيل الموافقة على إرسال برقية تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إعلان القاهرة أمس لحل الأزمة الليبي.

وتابع الدكتور علي عبد العال: ثروات الشعب الليبي حق للشعب الليبي، مؤكدا أن المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية تحظى بالدعم الشعبي والدولي، مشيرا إلى أنه فور إعلان المبادرة قامت أغلب العواصم بإعلان التأييد.


وأوضح عبد العال، أن حضور 22 سفيرا للدول الأجنبية أثناء إعلان المبادرة يدل على قوة مصر وقوة ومصداقية قيادتها على المستوى الإقليمي والدولي.

وقال علي عبد العال: لا مجال للأحلام التوسعية لبعض الدول التي أصبحت في مزبلة التاريخ، وكل من يحلم في الاستعمار فليحلم بعيدا عن المنطقة العربية.
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