أهم الأخبار | مصر شريك أساسي في أمن ليبيا.. وبدء حجز شقق الإسكان الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة لمدة أسبوع

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددًا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي:





قال على السيد الكاتب الصحفى بجريدة الأهرام ، إن تاريخ تركيا على الأراضى الليبية حافل بالمجازر والاستغلال الاقتصادى للأراضى الليبية وثرواتها ...للمزيد اضغط هنا





أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،أنه سيتم بدءا من اليوم الأحد 7/6/2020 .. للمزيد اضغط هنا





أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا، الاثنين، حار نهارا على القاهرة والوجه البحري مائل للبرودة خلال ساعات الليل والرياح معتدلة تنشط أحيانا.. للمزيد اضغط هنا





ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم، الأحد 7 يونيو 2020، بقيمة قرشين فى نحو 21 بنكا عاملين فى مصر.. للمزيد اضغط هنا





توفى بكورونا.. محافظة القاهرة تنعى رئيس هيئة النظافة

نعت محافظة القاهرة ببالغ الحزن والأسى وقلوب مؤمنة، اللواء عادل أبو حديد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة.. للمزيد اضغط هنا







كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات اليوم، عن القواعد التنظيمية الجديدة لتنقل المستخدمين بين شبكات المحمول بنفس.. لمزيد اضغط هنا



