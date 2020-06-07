قيادى فى "حماة الوطن" يرفض النظام الفردي في انتخابات مجلس الشيوخ

علق اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، على مشروع قانون مجلس الشيوخ المقدم من ائتلاف دعم مصر، بعد موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عليه، اليوم، الأحد، مشيرًا إلى أن الحزب يوافق على ما جاء في مشروع القانون باعتباره عضوا في الائتلاف.





وقال اللواء محمد الغباشي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": إنه رغم تأييد حزب حماة الوطن لمشروع قانون انتخابات مجلس الشيوخ، إلا أنه له بعض الملاحظات الشخصية على مشروع القانون تتعلق بالنظام الانتخابي، حيث يرى يرى أنه من الأفضل إقامة الانتخابات وفقًا لنظام القائمة دون وجود النظام الفردي.





وأوضح مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أنه يفضل نظام القائمة في الانتخابات وذلك لإثراء الحياة الحزبية ومنع سيطرة أصحاب رأس المال القادرين على الحشد والتحرك في مساحات واسعة، إضافة إلى عدد الدوائر التي ستتقلص بحيث ستكون كل 6 دوائر في دائرة واحدة، وهذا يمثل صعوبة على المرشح الفردي.





وتابع "الغباشي" قائلًا: "كما أن نظام الفردي يزيد من العصبيات القبلية ولا يحقق الهدف الذي أنشئ من أجله مجلس الشيوخ، والذي من المفترض أن يضم أصحاب خبرات ودرجات علمية.









وأشار إلى أنه يرى ضرورة أن يشترط في المرشح لانتخابات مجلس الشيوخ أن يكون حاملًا لدرجات علمية فيما بعد التعليم الجامعي، وخبرة لا تقل عن 10 أعوام، ولا يقل سنه عن 50 عامًا.





ولفت إلى أن إجراء الانتخابات بنظام الفردي والقائمة لا يدعم وجود هذه الشخصيات في مجلس الشيوخ، حيث سيجد هؤلاء صعوبة في الدعاية لأنفسهم وسط سيطرة أصحاب المال والعائلات، وهو أمر غير مطلوب في مجلس من المفترض أنه يناقش المسائل المتعلقة بالأمن القومي وأهم مشروعات القوانين.



