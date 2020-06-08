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حوادث

ضبط مدير محل مستلزمات طبية لحجبه 11 ألف كمامة وكحول لرفع السعر

الإثنين 08/يونيو/2020 - 07:01 ص
كمامات طبية
كمامات طبية
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

تمكنت الحملات من ضبط المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول ( 11420 عبوة وقطعة "كمامة وجوانتى – كحول مطهر") بقصد رفع أسعارها .


وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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