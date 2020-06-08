تعرف على حالة المرور الصباحية بـ شوارع القاهرة

تشهد معظم محاور القاهرة الحيوية كثافات طبيعية منذ الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين ، ولا توجد حوادث أو أعطال مؤثرة على حركة السير ، حيث يتم التعامل الفورى معها .



ومن بين تلك المحاور التى تشهد كثافات متوسطة : صلاح سالم و كوبرى ٦ أكتوبر و كورنيش النيل والاتوستراد و مناطق وسط القاهرة .

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وقال مصدر أمنى بمرور القاهرة، إن رجال المرور بالعاصمة يواصلون حملاتهم على مواقف السرفيس للتفتيش على قائدى السرفيس ومستقليه للتأكد من ارتداء الكمامة الطبية ، وذلك حرصا على سلامتهم وتنفيذا للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .



وأوضح المصدر، أن مجلس الوزراء كان قد أصدر السبت قبل الماضى حزمة من القرارات من بينها إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائقى كافة أنواع مركبات الأجرة فى حالة وجود أى راكب غير مرتدى الكمامة الطبية داخل مركبات الأجرة قيادتهم ، بإعتبار أن كل سائق مسئول عن سلامته وسلامة الركاب.



ولفت المصدر الى أن هناك تعليمات لكافة رؤساء وحدات المرور بمنع اى مواطن من الدخول الى الوحدة لانهاء إجراءات التراخيص ، إلا إذا كان مرتديا كمامة طبية ، مع ترك مسافه امنه بين المواطنين ومنع التزاحم داخل الوحدات .



