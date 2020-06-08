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وزيرة البيئة: تم ربط 136 مدخنة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:28 ص
وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
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ريهام فيكتور
 قالت الدكتورة  ياسمين فؤاد ، وزير البيئة، إن مصر تمتلك 118 مشروعا على المستوى الوطنى وقمنا بالعمل على محورين، الأول هو الحد من التلوث  الموجود في المياه والهواء أو الانبعاث الخاصة بالاحتباس الحرارى.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، عبر مداخلة هاتفية ، ببرنامج ، "صباح الخير يا مصر " ، المذاع على " القناة الأولى المصرية "، أن المحور الثانى خاص بالمحافظة على الموارد الطبيعية  وتطوير بنية المحميات الطبيعية.

وأشارت إلى أنه فيما يخص الحد من التلوث كان هناك العديد من المشروعات، مثل المشروعات الخاصة بوضع نوعية الهواء على مختلف محافظات الجمهورية.

وتابعت وزير البيئة، أنه تم ربط 136 مدخنة على مستوى الجمهورية بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية وذلك لمراقبة ما يحدث من المصانع فى حالات معينة.

وأكدت أننا قمنا بالاهتمام والعمل على المناطق الساحلية بقوة  سواء من ناحية البحيرات التى يتم تطهيرها وتكريرها، أو ما تم فى بحيرة مريوط وخفض أحمال التلوث .
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