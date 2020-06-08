بالتعاون مع مايكروسوفت.. الشباب والرياضة تواصل تنفيذ حملة طور وغير

وقام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بافتتاح فعاليات الحملة أمس بلقاء مفتوح أون لاين مع 300 شاب وفتاة من المتدربين والمدربين لمشروع طور وغير ، حيث أكد أن الوزارة لديها إمكانات فنية وبنية تحتية شبابية متميزة للغاية من خلال منتديات ومراكز الشباب ومراكز التعليم المدني والمدن الشبابية، مشيرًا أن القيادة السياسية تراهن على الشباب المصرى وترى فيه الركيزة الاساسية لكافة خطط التنمية المستدامة وتبني عليه طموحات وتطلعات الدولة المصرية لبلوغ رؤيتها 2030.









فيما ذكرت ميرنا عارف المدير العام لمايكروسوفت مصر على أن الشركة تسعى من خلال رسالتها المتمثلة في تمكين كل فرد ومنظمة حول العالم إلى مواصلة دفع أجندة جمهورية مصر العربية وخططها للتنمية المستدامة على جميع الأصعدة الاقتصادية والتطويرية والتعليمية بما يتماشى مع رؤيتها 2030 ، مشيرةً إلى الجهود التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مايكروسوفت والشركاء من أجل دعم سبل التعاون والعمل على خارطة طريق مشتركة من شأنها جني عوائد إيجابية كبيرة.





كما نوهت ميرنا في حديثها على أن دور مايكروسوفت في مبادرة "طور وغير" تجاه تمكين الشباب لا يقتصر على توفير أحدث الابتكارات والأدوات التقنية فقط ، بل أيضًا يمتد إلى نقل المهارات والخبرات لشركائنا ومساعدتهم على توفير الكفاءات والقادرة على مواكبة التحديات والمتغيرات السريعة لسوق العمل المستجد".







يذكر أنه قد استفاد من التدريبات وأوجه التأهيل الخاصة بالمبادرة خلال الفترة الماضية أكثر 19 ألف شاب وفتاة وتم توفير 16الف فرصة عمل فى العديد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص. وترتكز المبادرة على تطوير مهارات الشباب وفقا لمتغيرات سوق العمل ومحو الأمية الرقمية وتوفير فرص التدريب وبناء القدرات وتوفير فرص عمل.