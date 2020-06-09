السيسى 6 سنوات من الإنجازات.. مؤتمرات الشباب مسيرة من العطاء.. ومنتدى الشباب نقلة عالمية.. والأكاديمية الوطنية للتدريب مركز إخراج قيادات المستقبل

منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى إدارة البلاد منذ 6 سنوات، وهو يضع الشباب نصب أعينه ، وبالفعل تحقق للشباب فى عهد الرئيس السيسى ما لم يتحقق لهم فى عهد رئيس آخر، حيث عقدت مؤتمرات الشباب بصفة مستمرة ، كما عين الشباب فى المناصب القيادية ومنها نواب المحافظين.





وتعد مؤتمرات الشباب فرصة للتعرف على أفكار الشباب وأطروحاتهم ودعم التواصل بين الدولة المصرية وشبابها، وقد انطلقت النسخة الأولى للمؤتمر الوطني الدورى للشباب في القاهرة في شهر ديسمبر 2016، ليمر بسلسلة من المؤتمرات في مختلف أقاليم مصر بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة.





وقد ساهم المؤتمر في خروج العديد من التوصيات كان أبرزها تدشين منتدى شباب العالم والذي عقد منه ثلاث نسخ حتى الآن، والذي كان له العديد من التوصيات منها تنفيذ ملتقي الشباب العربي الأفريقي الذى عقد فى أسوان مارس قبل الماضى ، كما كان من توصيات المؤتمر الوطني إنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب ، والتى كانت سببا فى إخراج جيل جديد قادر على القيادة.





وجاءت فكرة المؤتمر الوطنى للشباب تحت شعار «ابدع انطلق» لتؤكد تبني الدولة لفكر جديد في إتاحة الفرصة للشباب للتعبير عن آمالهم ومتطلباتهم، مما مثل حالة فريدة لم تشهدها مصر من قبل، حالة تعبر عن المواجهة والشفافية بين الشباب والدولة، ومشاركة مجموعة كبيرة من الشباب من مختلف الفئات والتخصصات والمحافظات.





وقد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على الحضور والمشاركة في جلسات جميع مؤتمرات الشباب بداية من المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي عقد في أكتوبر 2016 بمدينة شرم الشيخ، مرورا بمؤتمرات الشباب التالية التى عقدت فى محافظات الجمهورية المختلفة.





وحرص الرئيس على الاستماع إلى أفكار الشباب وتسجيلها بنفسه، فتحول الشباب من مستمع للحكومة إلى متحدثين يطرحون أفكارهم ورؤيتهم في مختلف القضايا والملفات بكل حرية وشفافية.





ولم تقتصر المؤتمرات على القضايا الاقتصادية أو السياسية فقط بل شملت أيضا نواحي اجتماعية وانسانية أخرى، فكانت المؤتمرات ملتقى للحوار ومسرح للفنون والمواهب ومنصة لتتويج الشباب المتميزين والمبدعين والأبطال في كافة المجالات وقطاعات الدولة، فتحول المؤتمر إلى صانع للروح الإيجابية والتفاؤل بصورة عامة وفي المحافظات التي يُعقد بها بصورة خاصة.





كما أن فكرة إنعقاد المؤتمر بشكل دوري في مختلف أقاليم ومحافظات الجمهورية، كان له بالغ الآثر لدى جميع الشباب، وكانت رسالة واضحة من الدولة بنظرتها المتساوية لجميع أبناءها دون تفضيل أو تمييز، ولعل أصداء نجاح المؤتمر لم تقتصر على الجانب المحلي فقط، فقد أبدى عدد من رؤساء الدول إعجابهم بفكرة المؤتمر وحرصوا على التعرف على التجربة المصرية فيما يتعلق بالمؤتمرات الوطنية للشباب وتطبيقها في بلدانهم.





مؤتمر الشباب الوطنى الأول بشرم الشيخ اكتوبر 2016





البداية كانت فى شرم الشيخ التى استضافت فعاليات مؤتمر الشباب الوطنى الأول فى أكتوبر 2016 ، والذى شهد مشاركة 3000 شاب من مختلف محافظات الجمهورية، وشارك بالجلسات 487 متحدثا بينهم 330 شابا بإجمالي عدد جلسات 83 جلسة وورشة على مدار 120 ساعة عمل ، وشمل المؤتمر عدة محاور منها المحور الاقتصادي والسياسى والتعليمى والثقافى ، كما تضمّن المؤتمر محاور أخرى مثل: نموذج محاكاة الدولة المصرية، ومعرض الفنون، والصالون الثقافي.





وجاءت أبرز قرارات الرئيس في الجلسة الختامية كالتالى : تشكيل لجنة وطنية من الشباب، تخضع للإشراف المباشر من قبل رئاسة الجمهورية، تقوم على إجراء فحص شامل ومراجعة لموقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، ولم تصدر بحقهم أي أحكام، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الدولة، فضلا عن تشكيل مركز وطني لتدريب وتأهيل الكوادر الشبابية، من الناحية السياسية، والاقتصادية، والأمنية والاجتماعية، من خلال نظم ومناهج ثابتة ومستقرة؛ لضخ الكوادر الشابة في المجتمع.





وعقد مؤتمر شهري مع الشباب، يحضره عدد مناسب من الشباب بمختلف الفئات، يتم خلاله عرض ومراجعة التوصيات الصادرة عن المؤتمر الوطني الأول للشباب، وما يستجد بعدها وصولًا إلى المؤتمر الوطني الثاني ،وكذلك دراسة مقترحات وتعديلات قانون التظاهر المقدمة من الشباب خلال المؤتمر،فضلا عن دعوة شباب الأحزاب والقوى السياسية لإعداد برامج وسياسيات تسهم في نشر ثقافة العمل التطوعي، ويكون من أولوياتها تبني مبادرة القضاء على الامية بالمحافظات المصرية.









المؤتمر الوطنى الدوري الأول بالقاهرة





واستضافت محافظة القاهرة فى ديسمبر 2016 مؤتمر الشباب الدورى الأول ، وتناولت جلسات المؤتمر التعليم والبحث العلمي، والمشاركة السياسية، والهوية الثقافية، وتجديد الخطاب الديني، والاقتصاد وريادة الأعمال، والصالون الثقافي والابداع الفني ونموذج محاكاة الدولة المصرية والتحديات الرئيسية التي تواجه الدولة المصرية في قطاع البترول والزيادة السكانية والتعدي على الأراضي الزراعية وعدم توافر قواعد البيانات.





المؤتمر الوطنى الدورى الثانى بأسوان





وكانت أسوان على موعد مع المؤتمر الوطنى الدورى الثانى للشباب ، حيث وصل قطار " ابدع .انطلق " أسوان فى يناير 2017 ، والذى أقيم تحت رعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة نحو ١٣٠٠ شاب وفتاة من محافظات الصعيد، وتكون المؤتمر من 9 جلسات عامة، وحضر المؤتمر عدد كبير من نواب الصعيد ورؤساء الجامعات ومحافظي الصعيد.





وشهد المؤتمر تناول الموضوعات التالية:تحديات الصعيد وآفاق التنمية، ومبادرة الصناعات الصغيرة والمتوسطة للصعيد، وكذلك المشاركة السياسية وانتخابات المحليات في الصعيد، كما تم عرض مجموعة من المبادرات الشبابية، فضلا عن مناقشة الزراعة والثروة السمكية في الصعيد وتنمية الاستثمارات في الصعيد.وقد قام الرئيس بتكريم ثمانية من شباب الصعيد المتفوقين والمتميزين في عدد من المجالات.





وجاءت توصيات مؤتمر أسوان كالتالى : إنشاء الهيئـة العليـا لتنمية جنوب مصر، والتى تهدف إلى الارتقاء بالخدمات العامة وتوفير فرص عمل والعناية بآثار النوبة، باستثمارات تصل إلى 5 مليارات جنيه خلال الخمس سنوات القادمة، و إنهاء كافة المشروعات التنموية بمنطقة نصر النوبة ووادى كركر، وتخصيص مبلغ 320 مليون جنيه للانتهاء من تلك المشروعات قبل نهاية يونيو 2018،وإطلاق مشروع قومى لإنشاء مناطق صناعية متكاملة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتبدأ المرحلة الأولى منه بإنشاء 200 مصنع صغير بكل محافظة من محافظــات الصعيــد خـــلال ستــة شهور ، فضلا عن استمــرار العمـــل فــي توسيـــع نطــاق إجـراءات الحمايــة الاجتماعيــة مــن خلال تطوير برنامج تكافل وكرامة، ليتضمن برامج تشغيل لأبناء الأسر التى يشملها البرنامج من خلال إطلاق مشروعات كثيفة العمالة،وزيادة الجهود الموجهة لتحسين مستوى جودة الحياة بالصعيد من خلال العمل على استمرار تكثيف الجهود في مجالات الصحة والتعليم والنقل والإسكان، وكذلك الإسراع فــي تنفيذ مشروع المثلث الذهبى قنا - سفاجا - القصير على خمسة مراحل متتالية، والذى يهدف إلى إنشاء مناطق للصناعات التعدينية ومناطق سياحية عالمية، وتحويل أسوان إلى عاصمة للاقتصاد والثقافة الأفريقية والاحتفال بمرور 200 عام على اكتشاف معبد أبو سمبل للترويج السياحى لمصر وإقامة احتفالية كبرى لهذه الذكرى ، و مراجعة موقف من لم يتم تعويضه في الفترات السابقة لإنشاء السد العالى وما تلاها من خلال لجنة وطنية تشكل من الجهات المعنية على أن تنهى اللجنة أعمالها خلال ستة أشهر على الأكثر.





المؤتمر الوطنى الدورى الثالث بالاسماعيلية





واستضافت الاسماعيلية المؤتمر الوطنى الدورى الثالث للشباب فى ابريل 2017، والذى شهد مشاركة 1200 شاب و شابة من مختلف الفئات العمرية يمثلون إقليم القناة والمحافظات الأخرى، حيث شارك بالمؤتمر شباب محافظات السويس و بورسعيد والإسماعيلية، علاوة على شباب من محافظتىّ شمال و جنوب سيناء، وبعض من شباب المحافظات الأخرى، بالإضافة إلى 100 شاب ممثلين لوزارة التعليم العالى و 100 شاب ممثلين لوزارة الشباب والرياضة، وشباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة وعدد من شباب الأحزاب السياسية ، كما تم اختيار 60 شاب و شابة ممن تقدموا بطلب حضور المؤتمر من خلال الموقع الرسمى للمؤتمر ، وذلك بحضور عدد من الوزراء و عدد من نواب البرلمان، و بعض رؤساء الأحزاب ورؤساء النقابات المهنية و عدد من الشخصيات العامة.





وقد ناقش المؤتمر من خلال الجلسات المختلفة عددًا من الموضوعات التى تهم المواطن المصرى ومن ضمنها:مواجهة ارتفاع أسعار السلع و المسئولية المشتركة بين الدولة و المجتمع و المواطن،وجهود الدولة لرعاية المواطن صحيًا و اجتماعيًا، وآفاق التنمية المستدامة فى قطاعىّ البترول والكهرباء،بالإضافة إلى نموذج محاكاة الدولة المصرية و الذى يقوم به بعض شباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة من خلاله بمناقشة بعض التحديات التى تواجه الدولة المصرية و الفرص المتاحة أمامها من خلال طرح بعض الخطط والحلول لمواجهة هذه التحديات ومناقشتها مع المسئولين.





وجاءت توصيات مؤتمر الإسماعيلية كالتالى : إعلان عام 2018 عامًا لذوي الإعاقة، وتكوين مجموعات رقابة داخلية لأجهزة ومؤسسات الدولة من الشباب، وإطلاق مبادرة لتجميل الميادين وتقنين أوضاع المشروعات الشبابية المتنقلة التي تواجه صعوبة في استخراج التراخيص،وتشكيل مجموعة للتحفيز والمتابعة من شباب هيئة الرقابة الإدارية الذين قاموا بعرض محاكاة الاقتصاد المصري ومجموعة مقابلة لها من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، ودراسة تطوير المجلس الأعلى للاستثمار وتحويله إلى المجلس الأعلى للاستثمار والتصدير، فضلا عن تفعيل دور المجلس الأعلى للمدفوعات لدمج الاقتصاد غير الرسمي،وميكنة المنظومة السيادية مثل الجمارك والضرائب للحد من التسرب المالي،والبدء في إجراءات إنشاء المجلس الأعلى لقواعد البيانات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.





المؤتمر الوطنى الدورى الرابع بالاسكندرية





ثم جاء الدور على عروس البحر الأبيض المتوسط محافظة الإسكندرية لتستضيف فعاليات المؤتمر الوطنى الدورى الرابع والذى عقد فى يوليو 2017، وشهد مناقشة موضوعين في غاية الأهمية وهما الإصلاح الاقتصادي وصناعة الدولة الفاشلة، حيث أكد أن هناك ارتباطا وثيقا بين هذين الموضوعين، مشيرًا إلى محاولات هدم الدولة المصرية وإدخالها في حلقة مفرغة من المشكلات.





ومن بين توصيات مؤتمر الإسكندرية :دعم الدولة الكامل لمنتدى حوار شباب العالم، الذي دعا إليه شباب مصر، ودعوة ملوك وأمراء ورؤساء وزعماء الدول الشقيقة والصديقة لحضور المنتدى، ومشاركة شبابنا الواعد حلمهم فى تكامل الحضارات والنقاش الجاد من أجل صياغة رسالة سلام ومحبة،وتكليف الحكومة مستعينة بنخبة من الشباب بوضع آلية لمتابعة تنفيذ إستراتيجية 2030، وتقييمها بشكل دورى في ضوء المعطيات والمتغيرات المحلية والعالمية.





المؤتمر الوطنى الدورى الخامس بالقاهرة





ثم جاء الدور مرة أخرى على محافظة القاهرة لتستضيف فعاليات المؤتمر الوطنى الدورى الخامس للشباب الذى عقد فى مايو2018 ، حيث أكد خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه ليس هناك أى تدخل في عمل لجنة العفو الرئاسي ولكن يتم التصديق فقط على الحكم النهائي الصادر وفقا لتوصيات تلك اللجنة ، لافتا إلى أنه عقب انتهاء اللجنة من مجموعة محددة من الشباب تبدأ في دراسة مجموعة أخرى.





كما أعلن عن الافراج عن اكثر من 300 شخص علي هامش جلسة "تحليل المشهد السياسي في مصر" حيث قام مجموعة من شباب البرنامج الرئاسي بتقديم عرض عن مراحل تطور الحياة السياسية والحزبية في مصر.





كما تضمنت الجلسة عرض مقترحات مجموعة من شباب الأحزاب المشاركين في الجلسة مثل:أهمية إطلاق مدرسة الكادر السياسي وذلك تحت مظلة الأكاديمية الوطنية التدريب،إطلاق المنتدي الوطني للسياسات العامة، لمناقشة القضايا السياسية علي الساحة المصرية،ووضع استراتيجية للتواصل بين الأحزاب و الأجهزة التنفيزية من أجل المشاركة في مشاكل المجتمع،وتعديل القوانين الخاصة بالأحزاب السياسية في مصر.





كما جاءت الجلسة الثانية بعنوان "الرؤية الشبابية للدولة المصرية للأربع سنوات القادمة تناقش "الرؤية الشبابية للدولة المصرية للأربع سنوات القادمة"، وعرضت مقارنة بين أوضاع الاقتصاد العالمي والمحلي ، كما عرضت الدراسة تحديات المشروعات المتوسطة والصغيرة وكيفية التغلب عليها.





وانطلاقًا من حرص الرئيس على فتح قنوات تواصل مباشرة بمنتهى الشفافية مع كافة المواطنين ، و مد جسور الحوار بين كافة أطياف المجتمع المصرى و القيادة السياسية، يتم تدشين جلسة ثابتة في مؤتمرات الشباب بعنوان "اسأل الرئيس" نظرًا لما تلاقيه من صدي جماهيري .





المؤتمر الوطنى الدورى السادس للشباب بجامعة القاهرة





واستضافت أقدم الجامعات المصرية والعربية جامعة القاهرة فعاليات المؤتمر الوطنى الدورى السادس للشباب ، والذى عقد تحت قبتها فى يوليو 2018، حيث انطلقت فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب تحت قبة جامعة القاهرة، أعرق الجامعات في التاريخ على مدار يوميّ 28 و 29 من يوليو من العام الماضي وهو الأول منذ إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لفترة ثانية في مارس من العام الماضي.





وقد شارك الرئيس في الاجتماع المغلق الذي عقده المجلس الأعلى للجامعات، والذي يعد سابقة حدثت لأول مرة في تاريخ المجلس.





ولأول مرة، شهد المؤتمر الوطني للشباب حضور هذا الكَم من المدعوّين؛ حيث وصل عدد المشاركين في هذا المؤتمر إلى حوالي 3000 مدعو، وهو ما جعله المؤتمر الوطني الأكبر من حيث عدد الحضور.





وكان أغلب المشاركين في هذا المؤتمر من شباب الجامعات المصرية، وأساتذتها، من مُختلَف الجامعات، الحكومية والخاصة، ممثّلين عن جميع محافظات مصر، بالإضافة إلى حضور شباب الأحزاب السياسية المختلفة، وأوائل الثانوية العامة، وأوائل التعليم الفني، هذا بخلاف وجود نخبة من رجال الدولة المصرية، والشخصيات العامة، والبرلمان، وغيرهم من مختلَف الفئات.





وعلى مدار يومّي المؤتمر، شهدت جلساته أبرز القضايا والموضوعات المُلحّة على أجندة الدولة المصرية؛ حيث شهد اليوم الأول جلستيّ: "استراتيجية بناء الإنسان المصرى" و "استراتيجية تطوير التعليم"، فناقشت جلسة "بناء الإنسان المصري" جهود الدولة بمختلَف قطاعاتها في هذا الصدد، مع عرض لرؤية الشباب لكيفية بناء الإنسان المصري مجتمعيًا وثقافيًا وصحيًا ورياضيًا وتعليميًا





وخلال جلسة "استراتيجية تطوير التعليم"، تم شرح رؤية الدولة لتطبيق منظومة التعليم الجديدة، والتحديات التي تواجهنا، وسبُل تحقيق تلك الاستراتيجية، وانعكاسها على الأسرة والمجتمع.





أمّا في اليوم الثاني والأخير من أيام المؤتمر، فقد تمت مناقشة سُبُل "تطوير منظومة التأمين الصحي" في إحدى الجلسات، كما تم استعراض "المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية"،ثم جاءت مبادرة "اسأل الرئيس" في ختام جلسات المؤتمر، والتي شهدت هذه المرة حضورًا فعّالًا وقويًا للشباب، خاصةً شباب الجامعات المصرية، حيث ركّزت الجلسة على أسئلتهم وأطروحاتهم، والتي عكست مدى إدراكهم للواقع، وإلمامهم بالمتغيّرات والأحداث الهامة الجارية على الساحة، الداخلية والإقليمية والدولية كذلك.





وقد شهدت المبادرة نشاطًا مُكثّفًا تلك المرة، تمثّل في وصول عدد زوّار الموقع إلى أكثر من 2 مليون زائر، كما وصلت عدد المشاركات بالاستفسارات والأسئلة إلى أكثر من 77 ألف سؤال.





والجديد في المبادرة هذه المرة، أنه تم دعوة المواطنين الذين تم اختيار أسئلتهم من على الموقع، وذلك لحضور المؤتمر وسماع إجابة أسئلتهم من الرئيس مباشرةً. حيث تم اختيار حوالي 60 سؤالًا، تنوّعت بين مختلَف المجالات وعلى كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية كذلك، وقام الرئيس بتكريم بعض النماذج المتميّزة من شباب الجامعات.





المؤتمر الوطنى السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة





عقد المؤتمر الوطني الدورى السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من ٣٠ الي ٣١ يوليو الماضي في حضور ١٥٠٠ مدعو تنوعت فئاتهم لتمثل كافة فئات الشباب المصري " شباب الجامعات- شباب الأحزاب- شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة- شباب من المبدعين والمبتكرين - شباب يتم اختيارهم من خلال التسجيل عبر الموقع الالكتروني".





كما حضر المؤتمر عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وسفراء دول الاتحاد الافريقي في حضور رجال الدولة.





وتنوعت أجندة المؤتمر في نسخته السابعة لتناقش القضايا الوطنية بصبغة اكثر نضجا عن سابقتها في المؤتمرات لتشمل محاور النقاش : إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وموازنة الدولة المصرية العام ٢٠١٩_٢٠٢٠، والإصلاحات الإدارية الهادفة لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلية " التحول الرقمي- التسوق الحكومي"، كما تم مناقشة المشروعات القومية وانعكاس ذلك علي الاقتصاد المصري وحياة المواطن بصفة عامة، وكذلك الإجراءات الجنائية التي تتبعها الدولة مع المواطن المصري الاكثر احتياجا من خلال مبادرة حياة كريمة ، فضلا عن الموقف المصري من القضايا الإقليمية والدولية وانعكاساته علي الوضع الداخلي.





كل هذه الموضوعات تم طرحها ومناقشتها خلال جلسة نموذج محاكاه الدولة المصرية والتي حاكي فيها الشباب المصري دور السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وفي وجود تمثيل للشارع والأحزاب المصرية.





كما عقد خلال المؤتمر الوطني السابع حفل تخرچ الدفعة الأولى من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الافريقي، والذي يعد أحد توصيات منتدى شباب العالم ٢٠١٩ ، والذي جاء في إطار استكمال نجاح التجربة المصرية الرائدة في تأهيل وتمكين الشباب المصري ليشمل شباب القارة الأفريقية لتضمهم في اول برنامج رئاسي لتأهيل وتدريب الشباب الافريقي في مصر من خلال الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.





ويمثل الدارسون في الدفعة الأولي من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الافريقي ٢٩ دولة إفريقية، كما حضر حفل التخرج سفراء دول الاتحاد الافريقي.





كما شهد المؤتمر انعقاد المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة واستهدف هذا المؤتمر عرض خطط وجهود الدولة لتوفير سبل الحياة الكريمة لكل مواطن مصري ، بالإضافة إلي شرح أبعاد المبادرة واتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذ المبادرة.





وعقد المؤتمر في حضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية بالإضافة إلي رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في المبادرة.





كما وجه المواطن المصري أسئلته الي الرئيس بكل شفافية من خلال اسأل الرئيس، الجدير بالذكر أن هذه الفقرة حققت علي مدار العامين الماضيين إثراء الوعي الجمعي لدى المصريين، واستقائهم للمعلومات من رأس الدولة المصرية بشكل مباشر.





وقد بدأت جلسة اسأل الرئيس في المؤتمر الوطني الثالث والذي انعقد في مدينة الإسماعيلية في ابريل ٢٠١٧ ، ومنذ ذلك الحين تكررت هذه الجلسة في مختلف المؤتمرات الوطنية للشباب نظرا لحيويتها وأهمية تواصل الرئيس مع المواطنين والرد علي تساؤلاتهم ، كما تم فتح باب تلقي اسئلة كافة المواطنين من خلال الموقع الالكتروني..askthepresident.net





وشهد المؤتمر عددا من التوصيات منها تحويل نموذج محاكاة الدولة المصرية الي حوار مستمر ودائم ليكون الشباب علي تواصل مستمر مع الحكومة، وتشكيل مجموعات عمل من الشباب لتكون معاونة لمؤسسات الدولة من أجل تنفيذ ومتابعة مشروعات الدولة الكبري.





وتبني الحكومة لمشروع الحضارة براس التين المقدم من شباب نموذج محاكاة الدولة المصرية، وتكليف رئاسة مجلس الوزراء بسرعة وضع قانون المحليات ومجلس الشيوخ وتقديمه للبرلمان علي أن يتم تدريب الشباب لتوسيع دائرة مشاركة العمل السياسي، وتكليف مجلس رئاسة الوزراء بتقديم المقترحات المقدمة خلال ١٥ يوما لمناقشتها وتنفيذ ما ورد بها.





كما تم إطلاق المشروع القومي لدعم القري الاكثر احتياجا " حياة كريمة " وتحقيق التكامل بينه وبين الاستراتيجية القومية للقضاء علي الفقر ،وتكليف مجلس رئاسة الوزراء بإطلاق مشروع التحول الرقمي والحوكمة علي أن يبدأ تطبيقها في بورسعيد كأول محافظة مصرية بشكل تجريبي.





وتم تكليف شباب نموذج محاكاة الدولة المصرية بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء للبدء في العمل باستراتيجية التسويق الحكومي، واخيرا تكليف الحكومة بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدرب بإقامة مقر لها في العاصمة الإدارية الجديدة علي أن يضم مكانا لتدريب الشباب العربي والافريقي.





المنارة يستضيف النسخة الثامنة





وتجدد الإبداع ، مع النسخة الثامنة من المؤتمر في مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة. هذا وشهدت النسخة الثامنة من المؤتمر الوطني للشباب عقد جلستين رئيسيتين على مدار اليوم قبل جلسة اسأل الرئيس..الجلستان هما جلسة " تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا" وجلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع".





وستكون محاور النقاش الرئيسية في جلسة " تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا " عن استعراض تطور الإرهاب و تنامي الإرهاب في المنطقة، وعودة مقاتلين داعش،و توصيف أوضاع الإرهاب وتأثيرها على مصر والعالم،بالإضافة الى التكتيكات الجديدة التي تواجهها مصر.





أما جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع" ستكون محاور النقاش الأساسية فيها هي دور السوشيال ميديا في تزييف الوعي بطرق حديثة وكيف يتم صناعة الوعي الزائف لدى المتلقي،واستعراض مايتم حاليا بشكل مباشر من قضايا على مواقع التواصل الإجتماعي وكيفية أن ذلك جزء من حروب الجيل الرابع،بالإضافة الى طرح تسأول عن كيفية تحول السوشيال ميديا إلى الإعلام البديل.





كما تعد جلسة " اسأل الرئيس " أبرز ما في أجندة المؤتمر في نسخته الثامنة والتي تم فتح باب لتوجيه الأسئلة عليها على الموقع الإليكتروني.ل Askthepresident.net





وعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث حضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.









النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم





استضافت مدينة شرم الشيخ فى ديسمبر الماضى النسخى الثالثة من منتدى شباب العالم ، والتى شهدت مشاركة آكثر من 5 آلاف شاب من مختلف بلدان العالم ، كما شهدت فعالياته تنوعا كبيرا فى الجلسات والمناقشات ، وحقق المنتدى نجاحا كبيرا أضيف إلى سلسلة النجاحات التى حققها فى الدورات السابقة.



