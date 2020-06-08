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الزيادة قبل الأخيرة .. الإعلان عن الأسعار الجديدة في شرائح الكهرباء غدا.. فيديو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 05:53 م
فاتورة كهرباء
فاتورة كهرباء
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كـريـم الـخـطـيـب

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الإعلان عن الأسعار الجديدة في شرائح الكهرباء سيتم غدا، موضحا أنه سيتم استكمال إعادة هيكلة الأسعار نتيجة سعر التكلفة والبيع. 


وأضاف "أيمن حمزة" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة "صدى البلد"، أن الدولة وضعت خطة لإعادة هيكلة الأسعار على مدار 5 سنوات، مشيرا إلى أن هذه الزيادة هي  قبل الأخيرة في شرائح الكهرباء التي تم تحديدها.


وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن الدكتور محمد شاكر سيتحدث عن النسب والإنجازات التي تمت الفترة الماضية.


وأشار إلى أن الخطة تم وضعها لمراعاة لكل الفئات، خاصة محدودي الدخل، لافتا إلى أن مجلس الوزراء أعلن أيضا دعم الزراعة وتخفيض للأسعار.


ونوه أنه سيكون هناك دعم تبادلي بين الفئات بحيث تستخدم نسبة من عوائد الفئات كثيرة الاستخدام لدعم الفئة الأقل استخداما، مشددا على أنه سيتم الإعلان عن كل شيء بمنتهى الشفافية.

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