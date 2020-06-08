الزيادة قبل الأخيرة .. الإعلان عن الأسعار الجديدة في شرائح الكهرباء غدا.. فيديو

ونوه أنه سيكون هناك دعم تبادلي بين الفئات بحيث تستخدم نسبة من عوائد الفئات كثيرة الاستخدام لدعم الفئة الأقل استخداما، مشددا على أنه سيتم الإعلان عن كل شيء بمنتهى الشفافية.