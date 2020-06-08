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أخبار البلد

حقوقي: ملف حقوق الإنسان شهد طفرة كبيرة في عهد الرئيس السيسي

الإثنين 08/يونيو/2020 - 07:38 م
صدى البلد
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أماني نوار
أكد وليد فاروق رئيس ‎الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات أن الدولة اهتمت بملفات الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه وبصفه اساسيه ملف المعاقيين واهتمام القياده السياسيه بملف اصحاب القدرات الخاصه وتكليف الجهات التنفيذية بالاهتمام بهم بشكل جيد.

واضاف وليد فاروق في تصريح لـ" صدى البلد" ان الدولة أهتمت في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف المرأة وإعطائها الكوتة السياسية مما جعل هناك تمثيل للمرأة داخل البرلمان بنسبة كبيرة جدا .

واوضح وليد أن الدولة اهتمت أيضا في عصر الرئيس بملفات الحقوق الإقتصادية والإجتماعية بشكل كبير وذلك باعطاء معاش تكافل وكرامه بالإضافة إلى إعطاء مساعدة للعمالة غير المنتظمة لمواجهة ازمة وباء كورونا .

واكد وليد أن الدولة المصرية بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم شهدت طفره في مجال التشييد والبناء واصبح حق السكن متاح بنسبة كبيره واصبحت الشقق لمحدودي الدخل متاحة وايضا هناك وحدات اقتصادية لمتوسطي الحال.

وطالب وليد فاروق الدولة المصرية بالاهتمام بملفات الحقوق السياسية والمدنية واعادة النظر في قانون الحبس الاحتياطي وسرعة صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات وغيرها من الحقوق التي تحتاج الي صيانه وحماية من الدولة المصرية كحرية الرأي والتعبير وحرية عمل الاحزاب وغيرها الا اننا نثمن المجهود المبذول، داعيا الدولة لتحقيق مكاسب اكبر في صالح المواطن المصري والوطن.
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