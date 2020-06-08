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أخبار العالم

بعد ترحيب روسيا بالمبادرة المصرية.. رئيس البرلمان الليبي في موسكو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 07:40 م
عقيلة صالح
عقيلة صالح
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القسم الخارجي
وصل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى العاصمة الروسية موسكو، في نبأ عاجل أفادت به شبكة "سكاى نيوز عربية".

وكانت وزارة الخارجية الروسية اليوم الإثنين، بـــ"إعلان القاهرة" الذي دشنه الرئيس عبدالفتاح السيسي،  والهادف لتسوية وحل  الأزمة الليبية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقالت الخارجية الروسية، إنها تأمل في أن ترد حكومة الوفاق في طرابلس بسرعة وبشكل بناء على المبادرة المصرية الخاصة بتسوية الأزمة الليبية.

ولفتت الخارجية، إلى حقيقة أن عددًا من بنود المبادرة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة في 6 يونيو بحضور رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وقائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر، "تتوافق إلى حد كبير" مع محتوى الرسالة التي وجهها صالح في 23 أبريل بمناسبة حلول شهر رمضان.

وأشار البيان إلى أن إعلان القاهرة، ينص على التمثيل النسبي للمناطق التاريخية الثلاث في ليبيا في هيئات السلطات العليا، وتوحيد مؤسسات الدولة، ووضع واعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات عامة على أساسها، مما يضمن وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية.

وحثت الوزارة الوفاق على الاستجابة : "نأمل بأن تصبح هذه الاقتراحات الشاملة، التي وافق عليها قادة معسكر شرق ليبيا، أساسا متينا للمفاوضات التي طال انتظارها ".


وكان اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أكد أن الميليشيات لم تلتزم بدعوات وقف إطلاق النار، موضحا أن الميليشيات المدعومة من تركيا رفضت إعلان القاهرة رغم الدعم الدولي للمبادرة.

وأعلن المسماري في مؤتمر صحفي اليوم عن دعم جميع الجهود الدولية للحل السياسي في ليبيا، متعهدا بمواصلة قتال التنظيمات الإرهابية والتصدي للغزو التركي.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الليبي أن الطائرات المسيرة التركية فشلت في تحقيق أي دعم جوي للميليشيات بسبب تصدي القوات المسلحة لها، معلنا تدمير رتل تابع للميليشيات كان يحاول التقدم نحو مدينة ترهونة.

وأشار المسماري إلى أن تركيا تستغل عضويتها في حلف الناتو لاحتلال ليبيا، محملا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسؤولية جرائم الحرب التي يتم ارتكابها في ليبيا.

وأضاف أن هناك أكثر من 20 ألف مدنيا فروا من جرائم المليشيات الإرهابية في مدينة ترهونة فقط.
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