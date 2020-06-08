خدمة اجتماعية حلوان ترد على استفسارات طلاب النقل بشأن مشاكل رفع الأبحاث

أعلن مجلس كلية الخدمة الاجتماعية بــ جامعة حلوان ردا على تساؤلات طلاب فرق النقل بسبب مشاكل ارسال الابحاث وعدم التاكد من ارسالها على البريد الالكترونى الخاص بكل فرقة ، انه يجب قبل ارسال اى بحث التاكد من ارساله بصيغة ال pdf و ليس word .





وأوضح مجلس الكلية ، أنه يجب ارسال البحث من الايميل الشخصى للطالب ، و التاكد من كتابة بيانات الطالب صحيحة ، وارساله مرة واحدة فقط ليس اكثر ، لعدم حدوث خلل بالمنظومة .









وأشار مجلس الكلية ، إلى انه فى حالة ارسال البحث و عدم وصول الرد التلقائى من الكلية بٱن البحث تم ارسالة وكتب قيد الانتظار ، فهذا لا يدعى للذعر لان البحث يكون وقتها قيد الارسال .









كما نوهت ادارة الكلية الطلاب بعدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة و الالتزام بالمعلومات الرسنية التى تعلن على الصفحة الخاصة بالكلية على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك .



