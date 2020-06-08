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تعليم

خدمة اجتماعية حلوان ترد على استفسارات طلاب النقل بشأن مشاكل رفع الأبحاث

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:36 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلن مجلس كلية الخدمة الاجتماعية بــ جامعة حلوان ردا على تساؤلات طلاب فرق النقل بسبب مشاكل ارسال الابحاث وعدم التاكد من ارسالها على البريد الالكترونى الخاص بكل فرقة ، انه يجب قبل ارسال اى بحث التاكد من ارساله بصيغة ال  pdf  و ليس word  . 

وأوضح مجلس الكلية ، أنه يجب ارسال البحث من الايميل الشخصى للطالب ، و التاكد من كتابة بيانات الطالب صحيحة ،  وارساله مرة واحدة فقط ليس اكثر ، لعدم حدوث خلل بالمنظومة . 


وأشار مجلس الكلية ، إلى انه فى حالة ارسال البحث و عدم وصول الرد التلقائى من الكلية بٱن البحث تم ارسالة وكتب قيد الانتظار ، فهذا لا يدعى للذعر لان البحث يكون وقتها قيد الارسال . 


كما نوهت ادارة الكلية الطلاب بعدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة و الالتزام بالمعلومات الرسنية التى تعلن على الصفحة الخاصة بالكلية على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك . 

جدير بالذكر ان اخر ميعاد لتسليم ابحاث فرق النقل هو يوم ٢١ يونيو وفقا لقرارات وزارة التعليم العالى و البحث العلمى و المجلس الاعلى للجامعات .
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