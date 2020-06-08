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شاهد.. رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا يفجر مفاجأة حول علاج البلازما

الإثنين 08/يونيو/2020 - 09:09 م
صدى البلد
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عادل نصار
طالب الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، المتعافين من فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 التبرع بالدم للحصول على بلازما للحقن ومساعدة المرضى الباقين على سرعة الشفاء.

وأكد حسام حسني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن البلازما التي تؤخذ من الشخص المتعافي من فيروس كورونا تصلح لشفاء شخصين آخرين، مشيرًا إلى أن المصريين يجب أن يتكاتفوا للتخلص من تلك الأزمة.

وأضاف: "الدولة بكامل مؤسساتها تقف خلف أى بحث علمي تؤدي نتيجته لأكتشاف أى عقار لعلاج فيروس كورونا، والدولة المصرية تبحث عن كل ما هو جديد".

كما أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة أن فيروس كورونا أصبح ضعيفا ولكنه سريع الانتشار ولا يمكن تحديد نسبة محددة لذلك.

وأضاف حسني: "نأمل ان تكون نهاية الوباء على أيدي العلماء المصريين والبرتوكول العلاجي تم تحديثه بخبرة مصر العلمية والطبية"، مشيرا إلى أن الشفاء الأكيد يتم عند العلاج المبكر للاصابة تحت إشراف طبي متخصص.
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