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أخبار البلد

يحمى الصناعة من الانهيار.."الفلاحين" تشيد بقرار حظر استيراد السكر

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:02 ص
قصب السكر
قصب السكر
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شيماء مجدي
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن القرار الوزاري الذي أصدرته وزيرة التجاره والصناعة بالتنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية، بحظر استيراد السكر، قرار صائب وجاء في الوقت المناسب.

ولفت "أبو صدام" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أن هذا القرار سيحمي صناعة السكر المحلية من الانهيار لأن أسعار السكر المستورد حاليا أقل من تكلفة إنتاجه في مصر، مما كاد أن يسبب خسائر فادحة للإنتاج المحلي في حالة استمرار الاستيراد.

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وأضاف "نقيب الفلاحين" أنه ورغم زيادة الإنتاج المحلي من السكر والذي قارب على 2.5 مليون طن سنويا نتيجة للزيادة الطبيعية في زراعة بنجر السكر والذي يمثل 55% من الإنتاج المحلي للسكر، حيث وصلت المساحة المنزرعة بالبنجر هذا الموسم إلى أكثر من 600 ألف فدان نتيجة الاهتمام الكبير بزراعته من قبل الدولة، والذي تمثل في تشجيع المزارعين على زيادة مساحات زراعته بزيادة أسعاره، حيث وصل سعر الطن من البنجر الخام إلى حوالي 700 جنيه.

أكد أن وزارعة الزراعة قامت بتوفير التقاوي بأصنافها المختلفة والمبيدات والتعاقد بالشراء لمزارعي البنجر، وزرعت الوزارة نفسها 3 آلاف فدان في مشروع غرب غرب المنيا، بالإضافة إلى جودة هذا المحصول في الأراضي المستصلحه حديثا وسهولة تسويقه.

وأوضح عبدالرحمن أنه ومع اتجاه الدولة للاكتفاء الذاتي من السكر، والذي تصل الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك منه إلى 800 ألف طن وللحفاظ على الصناعة المحلية من الإضرار بها، فقد كان قرار حظر استيراد السكر الأبيض لمدة 3 أشهر بعد تكدس كميات كبيرة من واردات السكر لدى الشركات المحلية نتيجة زيادة الكميات المستوردة في الفترة الماضية قرار صائب يعمل على تعافي الصناعة المحلية ويمنع هبوط أسعار السكر تحت سعر التكلفة.
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