وقعوا في بعض .. أيمن نور يغلق قناة الإخواني سامي كمال الدين على يوتيوب





وكتب سامى كمال الدين " ‏قناتي على يوتيوب سيتم حذفها تماما بملايين المشاهدات بعد 5 أيام بسبب البلاغات التي قدمها أيمن نور.









وأضاف "مطلوب مني الاعتذار له عن خطأ قام به هو بالإبلاغ مقابل رفع البلاغات وعودة القناة.. *** في القناة أعمل 100 قناة لن أكفر بقضيتي ولن أعتذر وسترى".





وتفاعل معه عدد من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتى :





‏‎عشان تعرف انكم بلا مبادئ .





‏‎هو انتوا مش مكسوفين ههههههه .





‏‎‎وقعوا فى بعض انها السبوبة وسيبك من المحن.





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قناتي على اليوتيوب سيتم حذفها تماما بملايين المشاهدات لفيديوهات ضد نظام السيسي بعد 5 أيام بسبب البلاغات التي قدمها أيمن نور

مطلوب مني الإعتذار له عن خطأ قام به هو بالإبلاغ

مقابل رفع البلاغات وعودة القناة

طز ف القناة أعمل 100 قناة

لن أكفر بقضيتي ولن أعتذر لك يا #سيسي_اسطنبول وسترى — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) June 8, 2020