وقعوا في بعض .. أيمن نور يغلق قناة الإخواني سامي كمال الدين على يوتيوب

نشر الإعلامى الإخواني سامي كمال الدين تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يعلن فيها عن حذف قناته على يوتيوب بسبب البلاغات التى قدمها أيمن نور.
وكتب سامى كمال الدين " قناتي على يوتيوب سيتم حذفها تماما بملايين المشاهدات بعد 5 أيام بسبب البلاغات التي قدمها أيمن نور.
وأضاف "مطلوب مني الاعتذار له عن خطأ قام به هو بالإبلاغ مقابل رفع البلاغات وعودة القناة.. *** في القناة أعمل 100 قناة لن أكفر بقضيتي ولن أعتذر وسترى".
وتفاعل معه عدد من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتى :
عشان تعرف انكم بلا مبادئ .
هو انتوا مش مكسوفين ههههههه .
وقعوا فى بعض انها السبوبة وسيبك من المحن.
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قناتي على اليوتيوب سيتم حذفها تماما بملايين المشاهدات لفيديوهات ضد نظام السيسي بعد 5 أيام بسبب البلاغات التي قدمها أيمن نور— سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) June 8, 2020
مطلوب مني الإعتذار له عن خطأ قام به هو بالإبلاغ
مقابل رفع البلاغات وعودة القناة
طز ف القناة أعمل 100 قناة
لن أكفر بقضيتي ولن أعتذر لك يا #سيسي_اسطنبول وسترى