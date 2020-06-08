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أخبار البلد

وقعوا في بعض .. أيمن نور يغلق قناة الإخواني سامي كمال الدين على يوتيوب

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:49 م
الاخوانى سامى كمال
الاخوانى سامى كمال الدين و والهارب ايمن نور
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سيد احمد
نشر الإعلامى الإخواني سامي كمال الدين تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يعلن فيها عن حذف قناته على يوتيوب بسبب البلاغات التى قدمها أيمن نور.

وكتب سامى كمال الدين " ‏قناتي على يوتيوب سيتم حذفها تماما بملايين المشاهدات بعد 5 أيام بسبب البلاغات التي قدمها أيمن نور.


وأضاف "مطلوب مني الاعتذار له عن خطأ قام به هو بالإبلاغ مقابل رفع البلاغات وعودة القناة.. *** في القناة أعمل 100 قناة لن أكفر بقضيتي ولن أعتذر وسترى". 

وتفاعل معه عدد من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتى : 

‏‎عشان تعرف انكم بلا مبادئ .

‏‎هو انتوا مش مكسوفين ههههههه .

‏‎‎وقعوا فى بعض انها السبوبة وسيبك من المحن.

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