نشأت الديهي يكشف عن مهنة سامي كمال الدين الحقيقية.. ويحذره من الهجوم على مصر

قال الإعلامي نشأت الديهي، أن سامي كمال الدين، الإعلامي الإخواني الهارب يعمل بوظيفة أخرى غير الإعلام، كشف عنها خالد كمال، شقيق الداعية الإخوانى أشرف عبد المقصود كمال، أحد الذين كانت تستضيفهم القنوات الدينية أثناء حكم الإخوان باستمرار، وهي أنه يعمل قواد.





وعرض "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، تغريدات لخالد كمال كشف خلالها تفاصيل عن عمل سامي كمال الدين قواد، حيث قال: " اتصلت بيه غادة نجيب، زوجة هشام عبد الله، تخبرنى أن سامى بيتكلم عليا أن أنا بعرف ستات وأنه بينصحنى وأنه بيحكى على أولادى، قلت لها بالنص مفيش مشكلة سامى قواد وجاب الكلام لنفسه اللى بتقوليه ده العكس تمامًا"، قالت يعنى إيه؟ قلت لها ده دعانى لمنزله وجاب عاهرة خرجت كما ولدتها أمها لقيتها واقفة ورايا وإيدها عليه، وسامى جالس أمامى بيصور كما أظن"، "قالت طيب وأنت عملت إيه؟.. قلت لها استجمعت أفكارى وبعد ما دخل مع العاهرة أخرجت 100 ليرة وقلت لها أعطيها للعاهرة طالما جبتها ووثقت المشهد، ورفضت"، مضيفًا: "ده تانى مرة يعملها جاب قبل كده مغاربة، وقلت له - وأقسم بالله - وهو يتصل بى تحت بيتى: أنا بخاف عندى أولاد".





وأذاع مقاطع فيديو لوالد سامي كمال الدين قال خلالها: "أنا غير راضي عليه ودا ابن كلب، أنا مش موافق على كلامه وناس كتير مش موافقة عليه وهو فيه يتكلم على بلده كدة حد يتكلم على أهله، ودى تعتبر خيانة لأن ما ينفعش حد يتكلم على بلده وحش، هو ماشي ورا كلام مراته، ولا يرسل له أي أموال".





وتابع "الديهي"، مخاطبًأ سامي كمال الدين،: "أنا عندي ليك 9 ملفات شقة فيصل، والمطربة اياها اللى كانت بتسلك لك المصالح، وشقة غمرة"، محذرًا سامي كمال الدين من استمرار الهجوم على مصر: "إن عدتم عدنا، وأنا تصدقت بعرضي، علشان مصر وعلشان أخد حسنات".





ونوه "الديهي"، بأن سامي كمال الدين يشن حمله هجوم عليه، ويزعم أن نجله يدرس في الكلية الحربية، وأن كل فرد من أسرته لديه سيارة فارهة، مشددًا على أنه لا يوجد لديه أي أبناء بالكلية الحربية، وأنه لديه سيارة واحدة فقط لجميع أفراد أسرته.