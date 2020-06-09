بمحافظات القناة.. رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي يتفقد جودة المياه

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، على تحسين جودة مياه الشرب المنتجة، ودور منظومة الجودة فى مراقبة مياه الشرب، المنتجة بدءا من مرحلة الإنتاج وحتى وصولها إلى المواطن، من خلال الرقابة المستمرة من معامل الشركة بالمحطات .





جاء ذلك، خلال تفقده عدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحى بسرابيوم بمنطقة فايد بقطاع الاسماعيلية، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية والفنية بالشركة لمتابعة عمليات الاحلال والتجديد لرفع كفاءة المحطات والاطمئنان على انتظام الأعمال بها ، والانتهاء منها فى التوقيتات المحددة.





وتضمنت الجولة زيارة محطة مياه هاويس سرابيوم، ومحطة المياه المرشحة بسرابيوم وكذلك محطة رفع صرف صحى سرابيوم.



