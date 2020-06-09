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توك شو

الكهرباء توضح الفئات المطبق عليها الزيادة الجديدة..فيديو

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 07:30 ص
أيمن حمزة
أيمن حمزة
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إبراهيم القادري
قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء: إن وزارة الكهرباء قامت بعمل جميع الخطوات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.


وأضاف أيمن حمزة خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أن وزير الكهرباء يقوم بعرض المواضيع علي الجميع بكل شفافية إضافة الي التحديات والالتزامات التي تواجه قطاع الكهرباء.



وأوضح أيمن حمزة ، أن تحريك الأسعار سيكون لجميع فئات الاستخدام سواء التيار العالي أو المنخفض أو المنزلي والتجاري والصناعي والزراعي.


وتابع : أن المواطنين كانوا يعانون من انقطاع الكهرباء في 2014 ولم يكن يتوقع احد ان تقوم الدولة بحل هذه الازمة .


واستكمل : أن مجلس الوزراء اعلن سابقا عن تحريك بعض الاسعار الخاصة بالانشطة الصناعية واكد علي انه سيحدث بها انخفاض حتي نقوم بتدعيم الصناعات وتصل النسبة الي تخفيض 10 قروش .
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