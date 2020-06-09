هل بلازما المتعافين تساعد في علاج المصابين بكورونا؟.. مدير عام خدمات نقل الدم يجيب.. فيديو

، و10% بروتينات وعوامل التجلط التي تستخدم في منع النزيف. قال الدكتور إيهاب سراج الدين مدير عام خدمات نقل الدم، إن البلازما هي السائل الذى يسير به الدم نفسه، وتتكون من 90% ماء





وأضاف إيهاب سراج الدين ، خلال حواره ، في برنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناه المحور، أن البلازما يمكن للمتبرع أن يتبرع بها عن طريق أجهزة فصل البلازما الأوتوماتيكية ، ويتم انتاجها داخل أجسام المتعافين.





، والذين لا تستطيع اجسامهم مواجهة الفيروس، فبالتالي نقوم بحقنهم بالبلازما؛ حتي تعمل علي زيادة مناعته ، وتجعلهم أكثر قدرة علي مواجهة الفيروس. وأوضح إيهاب سراج الدين ، أن البلازما يتم استخدامها في علاج المصابين بفيروس كورونا





وأشار إلى أن هذه التجربة تم استخدامها في علاج "السارس" و" فيروس الايبولا" وأثبتت نجاحات كبيرة جدا، وقامت الصين باستخدام هذه البلازما علي فيروس كورونا، وبعد ذلك استخدمت في العديد من دول العالم .





ونوه إلى أنه عند الاعلان عن نتائج استخدام بلازما المتعافين في علاج فيروس كورونا في مصر؛ سنجد انها توصلت الي نتائج مبشرة جدا.