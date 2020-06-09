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أخبار العالم

بناء على تقديرات أمنية.. إسرائيل تستعد لمواجهة تصعيد كبير على مختلف الجبهات بعد ضم الضفة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:05 ص
إسرائيل تستعد لتصعيد
إسرائيل تستعد لتصعيد كبير على مختلف الجبهات بعد ضم الضفة
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سمر صالح
ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الثلاثاء أن عن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تستعد لاندلاع تصعيد كبير بالمناطق الفلسطينية وعلى كافة الجبهات في أعقاب تنفيذ مخطط الضم بالضفة.
 
وقالت الصحيفة العبرية، إن المنظومة الأمنية فى إسرائيل، تستعد لوقوع المزيد من العمليات الأمنية الحساسة، بشتي مناطق الضفة، على خلفية تطبيق مخطط الضم.

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وأكدت "معاريف" أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، سرعت بالأسبوع الماضي، من استعداداتها لاندلاع تصعيد حقيقي بشتي مناطق الضفة الغربية بعد الضم.
 
وأضافت الصحيفة، أنه لا يوجد لدى المنظومة الأمنية فى إسرائيل، أي انذارات استخباراتية لوقوع عمليات أمنية، ولكن التقديرات لديها تؤكد أن الضم سيؤدي للتصعيد.
 
واختتمت "معاريف"، بأن الاستعدادات الإسرائيلية للتصعيد من اهم أولويات الجيش الإسرائيلي، فى الضفة وعلى حدود قطاع غزة، ومع حزب الله على الحدود لبنان.
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