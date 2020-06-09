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أخبار البلد

أسعار الكهرباء الجديدة.. شاكر: ضم حلايب وشلاتين لأول مرة على الشبكة القومية

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 10:57 ص
وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
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وفاء نور الدين
اكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تسعى لضم حلايب و شلاتين لأول مرة إلى الشبكة القومية للكهرباء على جهد 500/220 كيلو فولت لضمان وصول أعلى مستوى من الخدمة وبجودة عالية.

وقال شاكر خلال الموتمر الصحفى للإعلان عن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، إنه بنهاية العام الجارى ستكون الشركة المصرية لنقل الكهرباء انتهت من إضافة 6 آلاف كيلو متر من خطوط النقل الجديدة لرفع كفاءة الشبكة و القضاء على مشاكل الانقطاعات الناتجة عن انخفاض الجهد.


وأشار وزير الكهرباء، إلى أنه حريص على أن يكون دائما سابقا لمتطلبات المواطنين وتوفير الخدمة لهم بأعلى جودة و أكثر كفاءة.

ومن المقرر أن يعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء عن إنجازات قطاع الكهرباء خلال العام المالى السابق، بحضور جميع وسائل الإعلام المختلفة.

وحرصت الوزارة على  اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة مندوبى وسائل الإعلام و قيادات الوزارة خلال الموتمر الصحفى، والتزم جميع مندوبى وسائل الإعلام المرئية والمقرؤة بارتداء الكمامة عند دخولهم ديوان عام الوزارة ثم المرور من ممرات التعقيم الموجودة بالوزراة، كما تم قياس درجة الحرارة للجميع بواسطة فريق طبي وبعدها يتم تعقيم اليدين ثم تسليمهم الكمامات والقفزات.

وتم ترتيب القاعة الخاصة بالموتمر الصحفى على أن تكون المقاعد متباعدة عن بعضها البعض بمسافة لا تقل عن متر، و تخصيص مقعد للدكتور محمد شاكر أعلى المنصة الموجوة فى إطار الالتزام بالمسافات الأمنة التى حددتها وزارة الصحة و السكان.
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