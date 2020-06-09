تعادل مرة ونصف حجم الشبكة القديمة..شاكر : إضافة خطوط نقل كهرباء جديدة بطول 3 آلاف و642 كيلو

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تمت إضافة خطوط نقل كهرباء جديدة بطول 3 آلاف و642 كيلو متر، موكدًا أن هذه الكمية تعادل مرة و نصف حجم شبكة نقل الكهرباء فى السابق.





وأضاف شاكر خلال الموتمر الصحفى للإعلان عن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء ، أن عدد محطات المحولات جهد 500 كيلو فولت ستصل نهاية العام إلى 49 محطة، كانت فى السابق 18 محطة محولات فقط وهو ما كان يتسبب فى ضعف الجهد وعدم كفاءة الشبكة ببعض المحافظات.









وقال شاكر إنه بنهاية العام الجارى ستكون الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستكون انتهت من إضافة 6 آلاف 6 كيلو متر من خطوط النقل الجديدة لرفع كفاءة الشبكة والقضاء على مشاكل الانقطاعات الناتجة عن انخفاض الجهد.





وأشار وزير الكهرباء، أنه حريص على أن يكون دائما سابق لمتطلبات المواطنين وتوفير الخدمة لهم بأعلى جودة و أكثر كفاءة.





ويعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء عن إنجازات قطاع الكهرباء خلال العام المالى السابق، بحضور جميع وسائل الإعلام المختلفة.





وحرصت الوزارة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة مندوبى وسائل الإعلام وقيادات الوزارة خلال الموتمر الصحفى، و التزم جميع مندوبى وسائل الاعلام المرئية و المقرؤة بارتداء الكمامة عند دخولهم ديوان عام الوزارة ثم المرور من ممرات التعقيم الموجودة بالوزراة ، كما تم قياس درجة الحرارة للجميع بواسطة فريق طبي و بعدها يتم تعقيم اليدين ثم تسليمهم الكمامات و القفزات.





وتم ترتيب القاعة الخاصة بالموتمر الصحفى على أن تكون المقاعد متباعدة عن بعضها البعض بمسافة لا تقل عن متر، وتخصيص مقعد للدكتور محمد شاكر أعلى المنصة الموجوة فى إطار الالتزام بالمسافات الآمنة التى حددتها وزارة الصحة و السكان.