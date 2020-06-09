وزير الكهرباء: تثبيت أسعار الطاقة الكهربائية خلال السنوات الخمس للجهد العالى والفائق والمتوسط.. فيديو

قال وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، إنه سيتم تثبيت أسعار الطاقة الكهربائية خلال السنوات الخمس للجهد العالى والفائق والمتوسط فى إطار دعم الدولة للصناعة.





وأضاف وزير الكهرباء، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى، أنه بالنسبة لاستهلاك الطاقة للصناعة كان قد تم تخفيض سعر الطاقة الكهربائية 10 قروش للتطبيقات الصناعية على مختلف الجهود الفائق والعالى والمتوسط، وستتكلف به الموازنة العامة.





وتابع: ذلك سيكلف الدولة 22 مليار جنيه خلال السنوات الخمسة ولكن المالية والموازنة العامة ستتكلف بها، موضحًا أن السعر سيتم وفقًا للاستهلاك والتخفيض فرق التخفيض الدولة تدفعهم عن طريق الموازنة وتتحمله.



