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أخبار العالم

بينهم 101 مصري.. الكويت تسجل 630 إصابة جديدة بـ كورونا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:26 م
بينهم 101 مصريا..
بينهم 101 مصريا.. الكويت تسجل 630 إصابة جديدة بـ كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 4 حالات وفاة و630 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة إن عدد الحالات التي ثبتت إصابتها بـ كورونا خلال أمس بلغت 630 حالة، منها حالات مخالطة لحالات مصابة بالمرض، وحالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى، وتتبع المخالطين وفحصهم.


وأضافت أن من بين الحالات، 271 حالة لمواطنين كويتيين، و105 حالات لمقيمين من الجنسية الهندية، و101 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، 57و حالة لمقيمين من الجنسية البنغلادشية، أما بقية الحالات فهي من جنسيات أخرى مختلفة.

وبذلك يصبح إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الكويت، 33140 حالة.‬

كما أعلنت الصحة الكويتية، عن ارتفاع جديد في عدد حالات المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بعد تسجيل 920 حالة شفاء جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قالت الوزارة إن عدد حالات الشفاء من مرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد بلغ 22162 حالة بعد تعافي 920 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الصحة الكويتية، في بيان لها، أنه تم التأكد من شفاء تلك الحالات بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والقيام بالخطوات المتبعة في هذا الشأن.
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