ارتفاع جديد.. الكويت تسجل 920 حالة شفاء جديدة من كورونا في 24 ساعة

أعلنت الكويت ، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع جديد في عدد حالات المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بعد تسجيل 920 حالة شفاء جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قالت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء إن عدد حالات الشفاء من مرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد بلغ 22162 حالة بعد تعافي 920 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وأضافت الصحة الكويتية، في بيان لها، أنه تم التأكد من شفاء تلك الحالات بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والقيام بالخطوات المتبعة في هذا الشأن.





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وقد سجلت وزارة الصحة الكويتية، أمس الاثنين، 662 إصابة جديدة بمرض «كوفيد - 19» ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 32510 حالات، في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى 269 حالة.





وقال المتحدث الرسمي باسم «الصحة» د. عبدالله السند، في المؤتمر الصحافي اليومي أمس، إن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة منذ اليوم الأول لظهور الجائحة في الكويت دعت إلى عدم المخالطة والتشدد في الإجراءات الاحترازية، كإغلاق المساجد والمجمعات والصالونات والعيادات والأندية، وإيقاف وسائل النقل الجماعي وسيارات الأجرة، إضافة إلى عزل بعض المناطق.



