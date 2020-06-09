شاهد.. مباحث القاهرة تنجح فى ضبط ٣ تشكيلات عصابية تسرق المواطنين

فى ضربة موجعة لعصابات سرقات المواطنين، نجحت جهود أجهزة البحث الجنائى بالقاهرة فى ضبط العناصر الجنائية من مرتكبى وقائع السرقة .





وكانت جهود أجهزة البحث الجنائى بالقاهرة باشراف اللواء نبيل سليم مدير المباحث قد أسفرت عن كشف ملابسات 3 وقائع سرقة مركبات وتحديد وضبط مرتكبيها وذلك على النحو التالى:-

ضبط (خفير خصوصى - مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق ، "له معلومات جنائية ") لقيامه بسرقة دراجة نارية ملك أحد المواطنين من أسفل العقار سكنه .





وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات النارية ، وأضاف بإرتكابه ( 2 ) حادث سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط الدراجات المستولى عليها بمنطقة سكنه.

وضبط (عاطلين – لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) ، وبحوزة أحدهما (سلاح أبيض " كتر ") ، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية .





وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب (5) حوادث سرقة بذات الأسلوب بإستخدام السلاح الأبيض المضبوط ، وتم بارشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما " سيىء النية " (بائع – "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات وإتهموهما بالسرقة.

وكذا ضبط (4 عاطلين – لهم معلومات جنائية) حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة النزهة ، وبالكشف الفنى عن السيارة تبين أن اللوحات المعدنية المثبتة عليها خاصة بسيارة أخرى مبلغ بسرقتها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة "سبق العثور على السيارة بدون اللوحات المعدنية المضبوطة" .





وبالكشف على السيارة برقمى الشاسيه والموتور تبين أنها مبلغ بسرقتها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول من مالكتها (محاسبة - مقيمة بـدائرة القسم) .





وبمواجهتهم إعترف أحدهم بتحصله على السيارة "مثبت بها اللوحات المعدنية المشار إليها" من أحد الأشخاص بمنطقة العياط بالجيزة بقصد إعتزامهم بإستخدامها فى إرتكاب وقائع خطف الحقائب بالإشتراك مع باقي المتهمين ، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على السيارة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم السرقة ، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبيها.



