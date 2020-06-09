AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

شاهد.. مباحث القاهرة تنجح فى ضبط ٣ تشكيلات عصابية تسرق المواطنين

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 01:49 م
المتهمين
المتهمين
Advertisements
محمد صبرى
فى ضربة موجعة لعصابات سرقات المواطنين، نجحت جهود أجهزة البحث الجنائى بالقاهرة فى ضبط العناصر الجنائية من مرتكبى وقائع السرقة .

وكانت جهود أجهزة البحث الجنائى بالقاهرة باشراف اللواء نبيل سليم مدير المباحث قد أسفرت عن كشف ملابسات 3 وقائع سرقة مركبات وتحديد وضبط مرتكبيها وذلك على النحو التالى:-
 
ضبط (خفير خصوصى - مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق ، "له معلومات جنائية ") لقيامه بسرقة دراجة نارية ملك أحد المواطنين من أسفل العقار سكنه .

 وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات النارية ، وأضاف بإرتكابه ( 2 ) حادث سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط  الدراجات المستولى عليها بمنطقة سكنه.
 
وضبط (عاطلين – لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) ، وبحوزة أحدهما (سلاح أبيض " كتر ")  ، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية .

 وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب (5) حوادث سرقة بذات الأسلوب بإستخدام السلاح الأبيض المضبوط ، وتم بارشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما " سيىء النية " (بائع – "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات وإتهموهما بالسرقة.
 
وكذا ضبط (4 عاطلين – لهم معلومات جنائية) حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة النزهة ، وبالكشف الفنى عن السيارة تبين أن اللوحات المعدنية المثبتة عليها خاصة بسيارة أخرى مبلغ بسرقتها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة "سبق العثور على السيارة بدون اللوحات المعدنية المضبوطة" .

 وبالكشف على السيارة برقمى الشاسيه والموتور تبين أنها مبلغ بسرقتها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول من مالكتها (محاسبة - مقيمة بـدائرة القسم) .

 وبمواجهتهم إعترف أحدهم بتحصله على السيارة "مثبت بها اللوحات المعدنية المشار إليها" من أحد الأشخاص بمنطقة العياط بالجيزة بقصد إعتزامهم بإستخدامها فى إرتكاب وقائع خطف الحقائب بالإشتراك مع باقي المتهمين ، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على السيارة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم السرقة ، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبيها.

شاهد.. مباحث القاهرة تنجح فى ضبط ٣ تشكيلات عصابية تسرق المواطنين
شاهد.. مباحث القاهرة تنجح فى ضبط ٣ تشكيلات عصابية تسرق المواطنين
شاهد.. مباحث القاهرة تنجح فى ضبط ٣ تشكيلات عصابية تسرق المواطنين
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مباحث القاهرة تضبط لص سرقة السيارات

إحالة عاطل متهم بسرقة السيارات للجنايات

تفاصيل سقوط عصابة سرقة السيارات في القاهرة

أمن القاهرة يضبط عصابات مسلحة تسرق المواطنين

ضبط لصين تخصصا في سرقة الدراجات النارية والاتجار فيها بالبساتين

تجديد حبس شخصين كونا عصابة لسرقة الدراجات النارية بالبساتين

ترشيحاتنا

التطبيق أول يوليو.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2020 .. فيديو

الصحة العالمية والطيران يعمقان جراح الكاف بشأن مسابقتى أبطال إفريقيا والكونفيدرالية

احسب فاتورتك من يوليو.. التفاصيل الكاملة لزيادة أسعار شرائح الكهرباء في مصر 2020 منازل وتجارى

بعد كورونا.. الإرهاب يهدد تتويج ليفربول بـ الدوري الإنجليزي

بدءا من أغسطس.. الكهرباء: تطبيق الزيادات الجديدة بفواتير المنازل

وزير الكهرباء: استمرار تحصيل رسوم النظافة على الفواتير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم قياسي جديد.. رائدة فضاء عجوز تصبح أول امرأة تغوص بأعمق نقطة فى الأرض

بإجمالي 8559 سيارة.. الـSUV الأكثر مبيعا في مصر .. صور

بعد بتر ساقيه.. طفل 5 أعوام يطلق حملة لجمع التبرعات لصالح مستشفى للأطفال