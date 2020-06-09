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اقتصاد

تباين بأسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:18 م
اسعار الذهب
اسعار الذهب
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محمد يحيي

تبانيت اسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، في محالات الصاغة مقارنة بما كانت عليه أمس الإثنين.

بلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 768 جنيه كأعلي سعر بمحالات الصاغة اليوم مقابل766 جنيها أمس بفارق جنيهان.

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وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 بنحو 658 جنيه مقابل657 جنيها أمس بفارق جنيه واحد.

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة نحو 512 جنيه في الجرام الواحد مقابل 538 أمس بتراجع بلغ 26 جنيه .

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6144 جنيه و أوقية الذهب بـ27.3 ألف جنيه و كيلو الذهب 877.714 ألف جنيه.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


وتمثل نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


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