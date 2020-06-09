حمد الله يحسم موقفه من البقاء مع النصر السعودي





وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت لإمكانية رحيل حمد الله عن صفوف نادي النصر الموسم المقبل لوجود بعض المشاكل مع إدارة نادي العالمي.





ونشر حمد الله صورة له بقميص النصر على حسابه الشخصي على موقع "سناب شات"، معلقًا:"العاشقون لا يغيرون من عشقهم"، في إشارة صريحة ببقائه مع الفريق الموسم المقبل.





وبحسب بعض التقارير الصحفية، فأن حمد الله تلقى عروضًا من الدوري الإنجليزي منها عرضًا من صفوف نادي أستون فيلا





وانتقل حمد الله لصفوف نادي النصر، قادمًا من نادي الريان القطري عام 2018، ليصبح الهداف الأفضل في الدوري السعودي منذ ذلك الحين.